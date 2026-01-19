Европа может создать новый военный союз: будет ли Украина среди участников, — Politico

На фоне попыток Дональда Трампа присоединить Гренландию к США, отношения между Европой и Штатами ухудшаются. В большинстве европейских правительств считают, что спасти эти отношения будет невозможно.

В то же время европейские партнеры научились работать в формате "Коалиции желающих" — формате, функционирующем без Дональда Трампа. Издание Politico предполагает, что этот формат может привести к созданию нового военного союза, в который войдет и Украина.

В частных разговорах европейские чиновники называют намерение Трампа аннексировать Гренландию "безумием" и считают, что он заслуживает жесткой реакции Европы.

Один из еврочиновников признал, что Европу справедливо критикуют за слабость в отношении Трампа, впрочем предупредил, что существуют красные линии.

Все больше высокопоставленных чиновников в ЕС считают, что пришло время признать, что США под руководством Трампа перестали быть надежным торговым, а тем более партнером по безопасности, и что необходимо срочно подумать о будущем. И эти изменения уже начались.

Відео дня

"Если Соединенные Штаты не изменят подход коренным образом, этот процесс, вероятно, завершится радикальной перестройкой Запада, которая нарушит глобальный баланс сил", — говорится в материале.

Среди возможных последствий называют как экономические проблемы для Европы и США, так и проблемы безопасности, ведь Европа пока не готова защитить себя сама, без помощи Вашингтона.

Зато Штаты понесут потери в вопросе контроля в Африке и на Ближнем Востоке, ведь потеряют доступ к сети баз и аэродромов в Европе.

Есть ли будущее у Европы без США?

В материале отмечается, что дипломаты и чиновники в Европе начали размышлять над тем, что может означать долгосрочное ухудшение отношений с США. Многие из них считают, что это будет иметь болезненный эффект, а также может положить конец НАТО в его нынешнем виде.

В то же время во время второго срока Дональда Трампа ряд европейских государств, которые не входят в Евросоюз, наработали новый эффективный формат сотрудничества — "коалиция желающих", которая создана для поддержки Украины.

Советники по национальной безопасности из 35 правительств регулярно контактируют, часто проводят встречи в онлайн-формате и видятся лично. Также они эффективно взаимодействуют с помощью менее формальных текстовых сообщений.

Кроме того, лидеры европейских государств также используют формат общения в одном групповом чате для коммуникации. В частности в нем есть премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц.

В частности, в этом чате каждый раз обсуждают действия Трампа. Это позволяет быстро координировать действия. Даже премьер Стармер, который обычно выбирает осторожные заявления, назвал угрозу Трампа по тарифам "ошибкой".

"Коалиция желающих" изначально была посвящена Украине. Но она укрепила связи между некоторыми ключевыми людьми в европейских столицах. Это позволило им настроить сотрудничество. Они могут легко связаться и отправлять текстовые сообщения друг другу", — рассказал один из дипломатов.

Нужно ли НАТО?

Этот формат потенциально может стать основой для нового альянса безопасности в эпоху, когда США больше не обеспечивают достойную поддержку НАТО и европейскую безопасность. Новое сотрудничество не будет исключать сотрудничество с Америкой, но и не будет воспринимать его как должное.

В текстовых чатах с лидерами "Коалиции желающих" также есть Владимир Зеленский, что дает возможность рассматривать военный союз с Украиной. Лидеры отмечают, что Украина является наиболее милитаризованной страной среди представленных, имеет огромную армию, высокоразвитую индустрию производства беспилотников и реальный опыт современной войны.

Такой союз может быть альтернативой НАТО для Украины. А если в союз, кроме Украины, войдут Франция, Германия, Польша, Великобритания, то потенциальная вооруженная мощь военного союза "Коалиции желающих" будет огромной. Также в нее будут входить как ядерные, так и неядерные государства.

Неделю назад европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предложил создать постоянную армию ЕС численностью 100 000 человек и возродил идею Европейского совета безопасности из примерно 12 членов, в который также войдет Великобритания.

Существует широкое согласие относительно того, что эти переговоры по новой европейской архитектуре безопасности должны состояться как можно скорее. Лидеры ЕС встретятся лично на экстренном саммите в ближайшие дни, чтобы обсудить ответ на угрозы Трампа по Гренландии, хотя обсуждение может выйти за рамки этого.

В частности, встреча между европейской и американской стороной может состояться, когда Трамп посетит Всемирный экономический форум в Давосе.

Напомним, что 6 января Владимир Зеленский вместе с Эмманюэлем Макроном и Киром Стармером подписали декларацию о развертывании в Украине западных сил после войны.

Ранее в ISW проанализировали заявления российского диктатора Владимира Путина и выяснили, что его не устроит мирное урегулирование, касающееся только Украины и не предусматривающее радикальной реструктуризации НАТО.

А испанский премьер Педро Санчес предупредил, что действия Трампа по Гренландии могут обернуться "смертным звоном для НАТО".