Європа може створити новий воєнний союз: чи буде Україна серед учасників, — Politico

На фоні спроб Дональда Трампа приєднати Гренландію до США, відносини між Європою та Штатами погіршуються. У більшості європейських урядів вважають, що врятувати ці відносини буде неможливо.

Водночас європейські партнери навчилися працювати у форматі "Коаліції охочих" — форматі, що функціонує без Дональда Трампа. Видання Politico припускає, що цей формат може призвести до створення нового воєнного союзу, до якого увійде й Україна.

У приватних розмовах європейські чиновники називають намір Трампа анексувати Гренландію "божевіллям" та вважають, що він заслуговує на жорстку реакцію Європи.

Один з єврочиновників визнав, що Європу справедливо критикують за слабкість у ставленні до Трампа, утім попередив, що існують червоні лінії.

Усе більше високопосадовців в ЄС вважають, що настав час визнати, що США під керівництвом Трампа перестали бути надійним торгівельним, а тим паче безпековим партнером, і що необхідно терміново подумати про майбутнє. І ці зміни вже розпочалися.

"Якщо Сполучені Штати не змінять підхід докорінно, цей процес, ймовірно, завершиться радикальною перебудовою Заходу, яка порушить глобальний баланс сил", — йдеться в матеріалі.

Серед можливих наслідків називають як економічні проблеми для Європи та США, так і проблеми безпекові, адже Європа наразі не готова захистити себе сама, без допомоги Вашингтона.

Натомість Штати зазнають втрат у питанні контролю в Африці та на Близькому Сході, адже втратять доступ до мережі баз та аеродромів у Європі.

Чи є майбутнє у Європи без США?

У матеріалі наголошується, що дипломати та урядовці у Європі почали роздумувати над тим, що може означати довгострокове погіршення відносин зі США. Багато з них вважають, що це матиме болючий ефект, а також може покласти край НАТО в його нинішньому вигляді.

Водночас під час другого терміну Дональда Трампа низка європейських держав, які не входять до Євросоюзу, напрацювали новий ефективний формат співпраці — "коаліція охочих", яка створена задля підтримки України.

Радники з національної безпеки з 35 урядів регулярно контактують, часто проводять зустрічі в онлайн-форматі та бачаться особисто. Також вони ефективно взаємодіють за допомогою менш формальних текстових повідомлень.

Крім того, лідери європейських держав також використовують формат спілкування в одному груповому чаті задля комунікації. Зокрема в ньому є прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Зокрема, у цьому чаті кожного разу обговорюють дії Трампа. Це дозволяє швидко координувати дії. Навіть прем'єр Стармер, який зазвичай обирає обережні заяви, назвав погрозу Трампа щодо тарифів "помилкою".

"Коаліція охочих" спочатку була присвячена Україні. Але вона зміцнила зв'язки між деякими ключовими людьми в європейських столицях. Це дозволило їм налаштувати співпрацю. Вони мають змогу легко зв'язатися та надсилати текстові повідомлення одне одному", — розповів один з дипломатів.

Чи потрібне НАТО?

Цей формат потенційно може стати основою для нового альянсу безпеки в епоху, коли США більше не забезпечують гідну підтримку НАТО та європейську безпеку. Нова співпраця не виключатиме співпрацю з Америкою, але й не сприйматиме її як належне.

У текстових чатах з лідерами "Коаліції охочих" також є Володимир Зеленський, що дає можливість розглядати воєнний союз з Україною. Лідери відзначають, що Україна є найбільш мілітаризованою країною серед представлених, має величезну армію, високорозвинену індустрію виробництва безпілотників та реальний досвід сучасної війни.

Такий союз може бути альтернативою НАТО для України. А якщо до союзу, крім України, увійдуть Франція, Німеччина, Польща, Британія, то потенційна збройна міць воєнного союзу "Коаліції охочих" буде величезною. Також до неї входитимуть як ядерні, так і неядерні держави.

Тиждень тому європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс запропонував створити постійну армію ЄС чисельністю 100 000 осіб та відродив ідею Європейської ради безпеки з приблизно 12 членів, до якої також увійде Велика Британія.

Існує широка згода щодо того, що ці переговори щодо нової європейської архітектури безпеки мають відбутися якомога швидше. Лідери ЄС зустрінуться особисто на екстреному саміті найближчими днями, щоб обговорити відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії, хоча обговорення може вийти за рамки цього.

Зокрема, зустріч між європейською та американською стороною може відбутися, коли Трамп відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі.

Нагадаємо, що 6 січня Володимир Зеленський разом з Емманюелем Макроном та Кіром Стармером підписали декларацію про розгортання в Україні західних сил після війни.

Раніше в ISW проаналізували заяви російського диктатора Володимира Путіна і з'ясували, що його не влаштує мирне врегулювання, що стосується тільки України й не передбачає радикальної реструктуризації НАТО.

А іспанський прем'єр Педро Санчес попередив, що дії Трампа щодо Гренландії можуть обернутися "смертним дзвоном для НАТО".