"На русской классике хорошо готовить": как выживали страны, где блэкауты длятся годами

Этой зимой россияне активизировали обстрелы энергетической инфраструктуры в Украине. Даже в столице введены экстренные отключения света, также люди часто остаются без воды и отопления. Но даже в новейшей истории в других странах также случались блекнуть, как из-за войны, так и из-за погодных условий.

Журналисты "Суспільного" пообщались с жителями тех стран, которые уже пережили, или и по сей день привыкают жить без элементарных удобств, таких как свет и вода.

Так, во время войны на Балканах в 1990-х столица Боснии и Герцеговины Сараево почти четыре года оставалась без света и газа. В разных частях Индии некоторые районы часто оказываются без электроэнергии из-за природных бедствий. А в Ливане уже много лет применяют ежедневные отключения света.

Блэкаут в Сараево — четыре года без света

Война в Боснии и Герцеговине длилась с 6 апреля 1992 года по 14 сентября 1995 года между Сербией и Черногорией, с одной стороны, республикой Босния и Герцеговина, с другой, и Хорватией, с третьей.

Аида Черкез, боснийская журналистка, прожила почти четыре года в осаде в Сараево. Именно столько времени люди не имели электричества.

Сараево был в осаде без электричества четыре года

"Когда начался Мариуполь, я думала: боже, они уже выяснили, как изготавливать масляные лампы? Для фитиля лучше использовать хлопчатобумажные шнурки, чем синтетические, потому что они неприятно пахнут. Первое, что произошло у нас, как только исчезло электричество, разморозились холодильники. За несколько дней мы съели много мяса и других продуктов, которые были в морозилках. Но свет не вернулся. Мы начали как-то адаптировать наши жизни. У каждого дома было определенное количество свечей. Потом мы начали изготавливать масляные лампы", — Аида вспоминает, что люди стали изготавливать печи из любого металла, который только можно было найти и вырезали все деревья в городском парке и во дворах.

"Сараево — это лыжный курорт, у нас здесь проводили Олимпийские игры, поэтому здесь бывает очень холодно. Так было в первый год. Вторая зима была еще хуже", — рассказала женщина.

Она иронично заметила, что тогда люди поняли ценность русской классики: "Русские писали толстые книжки. Вы можете нормально готовить еду на Достоевском и Толстом. Поэтому сначала в ход идут книги. Далее — полки, на которых эти книги стояли. Потом — другая мебель. Так проходит вторая зима. На третью вы беретесь за паркет. А на четвертую зиму вам просто становится все равно".

В Сараево люди слушали радио на автомобильных аккумуляторах, ведь тогда это был единственный способ узнать новости. А шины из авто использовали как топливо для приготовления пищи.

"Если вы хотите победить, победите. Вас поддерживает весь мир: за нами же в свое время не было никого... Да, в определенной степени ваш враг сильнее, чем был у нас. Но и вы сильнее, чем тогда были мы. Это не закончится быстро, но вы выдержите, никто не погибнет с голоду, потому что люди всегда позаботятся друг о друге. И когда все это закончится, между теми, кто прошел это вместе, будет особая связь", — сказала Аида.

Блэкауты в Ливане продолжаются уже почти 60 лет

Трудности с электроснабжением в Ливане начались еще во время гражданской войны, в 1970-х, когда были повреждены линии электропередач и станции. Затем начали ставить электростанции на дизели. Этот бизнес интенсивно развернулся в середине 1980-х.

Ливан периодически остается без света

До убийства премьера Рафика Харири в 2005 году, весь Ливан некоторое время имел электроэнергию 22 часа в день, а столица — 24 часа в сутки. Потом все стало хуже.

Всё это происходит на фоне экономического кризиса, который начался в Ливане несколько лет назад и многие ливанцы не в состоянии оплатить счета от частных электростанций и вообще отказываются от электроэнергии.

4 августа 2020 в порту Бейрута, столицы Ливана, прогремели два взрыва. По меньшей мере 220 человек погибли, до 300 тысяч человек потеряли дома. Трагедия произошла во время экономического кризиса, который осложнила пандемия COVID-19. От государства электричество приходит на 1-2 часа в день. Когда его нет, интернет не работает, как и телефон.

Тони Хабиб, житель Бейрута, исполнительный директор центра исследований LCRS-POLITICA, говорит, что сейчас в стране бум на солнечные панели и выручает привычка людей поддерживать друг друга.

"В Ливане вообще не проблема подойти к соседу, если у него есть электричество, попросить поставить телефон на зарядку. Или попросить это в каком-то магазине. Не может быть такого, что вам откажут", — говорит он.

А специальные объекты, которые не могут быть отключены от электричества, вообще не зависят от государственного электроснабжения — такие объекты имеют собственные станции. Каждая больница имеет свою подстанцию.

Блэкауты в Индии возникают из-за ураганов и продолжаются по несколько дней

Джаганнатх, житель города Бхубанешвар в Индии, рассказал, что в их регионе блекнуть — это обычное дело, ведь циклоны с океана постоянно повреждают линии электропередач. Бывает, свет исчезает на четыре-пять дней.

Позитив в том, что отопление им не нужно, а готовят люди на газу из баллонов. Главная проблема — это вода, ее невозможно накопить на такой долгий срок.

"Интернет во время природного бедствия может исчезнуть на день-два, но тогда к башням связи подключают генераторные установки. Власти предупреждают нас где-то за два-три дня, что приближается циклон, поэтому есть немного времени, чтобы подготовиться", — говорит Джаганнатх.

Но все зависит от погоды. Так несколько лет назад ураганы были особенно сильные, блэкаут наступил для шести миллионов человек. Кто-то даже уехал в другие города, богачи спасались генераторами, бедные — жили при свечах и керосиновых лампах.

"Обычно все успевают починить за один-два дня, но в 1999 году, например, был такой разрушительный циклон, что на восстановление ушло почти 10 дней. Тогда он унес жизни около 10 миллионов человек", — рассказал мужчина.

Правда власть прибегает к мерам предосторожности: эвакуирует людей, обеспечивает их питанием и водой. Пытается это делать и для тех, кто остался.

Напомним, в Киеве обустраивают мобильные опорные пункты. На Троещине, в частности возле ТРЦ "Район", начали устанавливать пункты ночлега для тех, у кого уже несколько дней нет отопления.

А на Киевщину отправили "Вагоны несокрушимости", где можно переночевать и подзарядить электроустройства.