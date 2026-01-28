Президент Сирии встретился с Путиным в Кремле: отметил стойкость россиян (видео)

Президент Сирии Ахмед Хусейн аш-Шараа приехал в Москву, где встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Во время встречи аш-Шараа похвалил Путина за его роль в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Встреча двух лидеров состоялась в Кремле. Об этом 28 января сообщило российское агентство ТАСС.

Во время встречи Путин заявил, что с мертвой точки был сдвинут вопрос взаимодействия в экономической сфере. В частности он подчеркнул прогресс в отношениях с момента прошлого визита аш-Шараа в октябре 2025 года.

Российский лидер пообещал помочь в восстановлении Сирии.

"В отношениях России и Сирии не было черных страниц от самого признания независимости Дамаска в годы Второй мировой", — заявил Путин.

Зато Ахмед аш-Шараа заявил, что Россия и лично играют значительную роль в стабилизации ситуации в Сирии и на всем Ближнем Востоке. По его мнению, есть много тем, которые могут проработать Москва и Дамаск.

Відео дня

Ахмад аль-Шараа упомянул, что различные силы пытались довести войну до Москвы, но в конце концов потерпели поражение из-за мужества русских солдат и факторов, в том числе природных, способствовавших защите этой "благословенной" земли.

Россия помогала Асаду, против которого боролся аш-Шараа

В 2015 году Россия вступила в сирийскую гражданскую войну на стороне президента Башара Асада. Тогда страну делили многие группировки, одной из которых была "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) под руководством Ахмеда Хусейна аш-Шараа. Российские чиновники признавали, что целью "операции" было оказание помощи сирийскому правительству в возвращении территории, контролируемой, в частности, оппозиционными к Асаду силами, которых поддерживают США и союзники.

Российские самолеты участвовали в бомбардировке сирийских городов. Также в боях в Сирии участвовали сухопутные войска РФ.

В конце ноября 2024 года после начала наступления сил сирийской оппозиции, ВКС России поддерживали войска Башара Асада авиаударами по позициям повстанцев, однако это не помешало повстанцам взять под контроль Алеппо, Хаму и Хомс.

Ранее стало известно, что российских военных на прошлой неделе начали выгонять из аэропорта "Камышлы" на северо-востоке Сирии, который называли ключевой российской базой в стране. Технику и тяжелое вооружение в последние дни перебрасывают на российскую авиабазу "Хмеймим" на западе страны. Часть контингента вернется в Россию.

Напомним, стало известно, как Башар Асад проводит время в России — он живет в дорогих отелях.

Ранее Фокус писал, как соратники Башара Асада хотят вернуть себе власть в Сирии.