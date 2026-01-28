Президент Сирії Ахмед Хусейн аш-Шараа приїхав до Москви, де зустрівся з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Під час зустрічі аш-Шараа похвалив Путіна за його роль у стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Зустріч двох лідерів відбулася в Кремлі. Про це 28 січня повідомила російська агенція ТАСС.

Під час зустрічі Путін заявив, що з мертвої точки було зсунуто питання взаємодії в економічній сфері. Зокрема він підкреслив прогрес у відносинах з моменту минулого візиту аш-Шараа у жовтні 2025.

Російський лідер пообіцяв допомогти у відновленні Сирії.

"У відносинах Росії та Сирії не було чорних сторінок від самого визнання незалежності Дамаска в роки Другої світової", — заявив Путін.

Натомість Ахмед аш-Шараа заявив, що Росія й особисто відіграють значну роль у стабілізації ситуації в Сирії та на всьому Ближньому Сході. На його думку, є багато тем, які можуть пропрацювати Москва та Дамаск.

Ахмад аль-Шараа згадав, що різні сили намагалися довести війну до Москви, але зрештою зазнали поразки через мужність російських солдатів і чинники, зокрема природні, що сприяли захисту цієї "благословенної" землі.

Росія допомагала Асаду, проти якого боровся аш-Шараа

У 2015 році Росія вступила у сирійську громадянську війну на боці президента Башара Асада. Тоді країну ділили багато угруповань, одним з яких було "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) під керівництвом Ахмеда Хусейна аш-Шараа. Російські чиновники визнавали, що метою "операції" було надання допомоги сирійському уряду у поверненні території, контрольованої, зокрема, опозиційними до Асада силами, яких підтримують США та союзники.

Російські літаки брали участь в бомбардуванні сирійських міст. Також у боях у Сирії брали участь сухопутні війська РФ.

Наприкінці кінці листопада 2024 року після початку наступу сил сирійської опозиції, ПКС Росії підтримували війська Башара Асада авіаударами по позиціях повстанців, проте це не завадило повстанцям взяти під контроль Алеппо, Хаму та Хомс.

Раніше стало відомо, що російських військових минулого тижня почали виганяти з аеропорту "Камишли" на північному сході Сирії, який називали ключовою російською базою в країні. Техніку і важке озброєння останніми днями перекидають на російську авіабазу "Хмеймім" на заході країни. Частина контингенту повернеться в Росію.

