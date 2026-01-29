Носами в землю: мощный шторм в Португалии повредил два истребителя F-16

Во время урагана Кристин на авиабазе Монте-Реал были зафиксированы рекордные порывы ветра. На фото видно, что с ангара сорвало крышу, а самолеты стоят, уткнувшись носами в землю.

ВВС Португалии заявили, что авиабаза № 5 в Монте-Реале получила значительный материальный ущерб после того, как шторм Кристин обрушился на регион Лейрия 28 января. Официальные лица подтвердили, что никто не пострадал, пишет Aerotime.

На снимках видно несколько самолетов F-16 внутри ангара, при этом большие участки облицовки и конструктивных элементов ангара смещены или обрушились внутрь, а по меньшей мере два самолета, по всей видимости, пострадали от упавших обломков.

Ураган "Кристин" разнес авиабазу в Португалии Фото: Соцмережі

Португальские ВВС не разглашают информацию о количестве поврежденных самолетов и масштабах ущерба.

В заявлении, опубликованном ВВС Португалии, говорится, что шторм Кристин "значительно повлиял" на район Лейрии, особенно заметно это сказалось на Монте-Реале, где расположена авиабаза № 5. В ведомстве описали "значительный материальный ущерб".

Два F-16 в Португалии серьезно повреждены ураганом "Кристин" Фото: Соцмережі

Монте-Реал — главная авиабаза Португалии и место дислокации эскадрилий F-16, что делает ее ключевым элементом в повседневной работе воздушного патрулирования и обеспечении боеготовности. ВВС Португалии эксплуатируют 21 истребитель F-16.

Португальские СМИ сообщили об экстремальных ветрах в центральной и западной Португалии во время прохождения урагана Кристин: скорость порывов ветра достигала 178 километров в час.

Шторм "Кристин" бушует в Португалии

Португальская служба гражданской обороны сообщила о тысячах инцидентов по всей стране, включая падение деревьев и обрушение зданий. По меньшей мере пять смертей связаны с ураганом "Кристин", четыре из них — в районе Лейрия и одна — в Вила-Франка-де-Шира (район Лиссабона). Еще три смерти расследуются на предмет возможной связи с ураганом.

В какой-то момент более 855 000 потребителей остались без электричества, и компания-поставщик E-Redes работала над восстановлением электроснабжения.

