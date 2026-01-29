Носами в землю: потужний шторм у Португалії пошкодив два винищувачі F-16

Під час урагану Крістін на авіабазі Монте-Реал були зафіксовані рекордні пориви вітру. На фото видно, що з ангара зірвало дах, а літаки стоять, уткнувшись носами в землю.

ВПС Португалії заявили, що авіабаза № 5 у Монте-Реале зазнала значних матеріальних збитків після того, як шторм Крістін обрушився на регіон Лейрія 28 січня. Офіційні особи підтвердили, що ніхто не постраждав, пише Aerotime.

На знімках видно кілька літаків F-16 усередині ангара, водночас великі ділянки облицювання і конструктивних елементів ангара зміщені або обвалилися всередину, а щонайменше два літаки, вочевидь, постраждали від уламків, що впали.

Ураган "Крістін" розніс авіабазу в Португалії Фото: Соцмережі

Португальські ВПС не розголошують інформацію про кількість пошкоджених літаків і масштаби збитків.

У заяві, опублікованій ВПС Португалії, йдеться про те, що шторм Крістін "значно вплинув" на район Лейрії, особливо помітно це позначилося на Монте-Реале, де розташована авіабаза № 5. У відомстві описали "значний матеріальний збиток".

Два F-16 у Португалії серйозно пошкоджені ураганом "Крістін" Фото: Соцмережі

Монте-Реал — головна авіабаза Португалії і місце дислокації ескадрилій F-16, що робить її ключовим елементом у повсякденній роботі повітряного патрулювання і забезпеченні боєготовності. ВПС Португалії експлуатують 21 винищувач F-16.

Португальські ЗМІ повідомили про екстремальні вітри в центральній і західній Португалії під час проходження урагану Крістін: швидкість поривів вітру сягала 178 кілометрів на годину.

Шторм "Крістін" вирує в Португалії

Португальська служба цивільної оборони повідомила про тисячі інцидентів по всій країні, включно з падінням дерев і обваленням будівель. Щонайменше п'ять смертей пов'язані з ураганом "Крістін", чотири з них — у районі Лейрія і одна — у Віла-Франка-де-Шіра (район Лісабона). Ще три смерті розслідуються на предмет можливого зв'язку з ураганом.

У якийсь момент понад 855 000 споживачів залишилися без електрики, і компанія-постачальник E-Redes працювала над відновленням електропостачання.

