В канадской школе произошла стрельба: погибли десять человек (видео)

В Канаде в результате стрельбы в школе погибли десять человек. Среди них, вероятно, сама нападающая, которая могла покончить с собой.

Инцидент произошел в городе Тамблер-Ридж, провинция Британская Колумбия. Об этом сообщило издание CBC News.

Правоохранители сообщили, что шестеро погибших обнаружили в здании школы. Еще один человек умер по дороге в больницу. Еще двух погибших обнаружили в жилом доме, однако полиция считает, что эти инциденты являются связанными.

Нападающей оказалась женщина, тело которой нашли внутри школе, вероятно, она совершила самоубийство. Ее описывали как женщину в платье с каштановыми волосами. Однако пока нет информации о возрасте и о мотивах нападавшей.

Всего 25 человек находятся в больнице под наблюдением медиков. Еще двое были доставлены в больницу авиацией, они находятся в критическом состоянии.

Правоохранители сообщили, что они не видят никаких признаков продолжающейся угрозы для населения, однако продолжают проводить проверку других зданий.

Школьник рассказали, что находились в своих классах около 2 часов, где они забаррикадировались в классах.

Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби сообщил, что многих детей удалось спасти благодаря быстрому прибытию на место происшествия конной полиции. Правоохранители смогли прибыть в школу за пару минут.

В то же время он не раскрыл деталей относительно того, сколько может быть учеников средней школы среди погибших, а также о том, из какого оружия стреляла нападающая.

В июне 2025 года стрельба произошла в одной из местных австрийских школ в городе Грац. Тогда 22-летний парень убил 8 учеников, 1 учителя, а затем совершил самоубийство.

Напомним, в апреле 2025 года в государственном университете штата Флорида в городе Таллахасси произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере два человека.

В феврале в одной из школ Швеции произошел самый массовый расстрел в истории. Нападавшим был 35-летний мужчина, который до этого не попадал в поле зрения правоохранителей и не имел связей с бандами.