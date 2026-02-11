У канадській школі сталася стрілянина: загинуло десятеро людей (відео)

У Канаді внаслідок стрілянини в школі загинуло десятеро людей. Серед них, імовірно, сама нападниця, яка могла накласти на себе руки.

Інцидент стався у місті Тамблер-Рідж, провінція Британська Колумбія. Про це повідомило видання CBC News.

Правоохоронці повідомили, що шестеро загиблих виявили в будівлі школи. Ще одна людина померла дорогою до лікарні. Ще двох загиблих виявили в житловому будинку, однак поліція вважає, що ці інциденти є пов'язаними.

Нападницею виявилася жінка, тіло якої знайшли всередині школі, ймовірно, вона вчинила самогубство. Її описували як жінку в сукні з каштановим волоссям. Однак наразі немає інформації щодо віку та щодо мотивів нападниці.

Загалом 25 людей перебувають в лікарні під наглядом медиків. Ще двоє були доправлені до лікарні авіацією, вони перебувають у критичному стані.

Відео дня

Правоохоронці повідомили, що вони не бачать жодних ознак триваючої загрози для населення, однак продовжують проводити перевірку інших будівель.

Школяр розповіли, що перебували в своїх класах близько 2 годин, де вони забарикадувалися в класах.

Прем'єр-міністр Британської Колумбії Девід Ебі повідомив, що багатьох дітей вдалося врятувати завдяки швидкому прибуттю на місце події кінної поліції. Правоохоронці змогли прибути до школи за пару хвилин.

Водночас він не розкрив деталей щодо того, скільки може бути учнів середньої школи серед загиблих, а також про те, з якої зброї стріляла нападниця.

У червні 2025 року стрілянина сталася в одній із місцевих австрійських шкіл у місті Грац. Тоді 22-річний хлопець вбив 8 учнів, 1 вчителя, а потім вчинив самогубство.

Нагадаємо, у квітні 2025 року в державному університеті штату Флорида у місті Таллахассі сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше двоє осіб.

У лютому в одній зі шкіл Швеції стався наймасовіший розстріл в історії. Нападником був 35-річний чоловік, який до цього не потрапляв у поле зору правоохоронців і не мав зв'язків із бандами.