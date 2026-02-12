Адам Кадыров похудел и рискует ослепнуть: какие осложнения он получил в результате ДТП ,- СМИ

Сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров получил серьезные осложнения в результате ДТП в центре Грозного, включая удаление селезенки и повреждение зрительного нерва. После трехнедельного лечения в Москве он вернулся в Чечню, и его первое видео после аварии привлекло внимание СМИ.

Как сообщает российское издание "Новая газета", Адам Кадыров находился в Боткинской больнице почти три недели после аварии, которая произошла 18 января из-за ошибки водителя главной машины его кортежа.

По данным издания, только после возвращения сына в республику Рамзан Кадыров прокомментировал произошедшее. Он отметил, что авария сына вызвала чрезвычайный резонанс в международных медиа, хотя в стране ежедневно происходят тысячи ДТП с десятками погибших и пострадавших, на которые никто не обращает внимания.

Во время встречи с прокурором республики Кадыров также поздравил его с присвоением звания генерал-лейтенанта, а также отметил "эффективное взаимодействие" между правоохранительными органами и администрацией, что, по мнению наблюдателей, включает "закрытие глаз на ДТП" с участием высокопоставленных чиновников.

Сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров получил серьезные травмы в результате ДТП Фото: Telegram

10 февраля на официальном телеграмм-канале Кадырова появилось первое видео с Адамом после лечения. Хотя подпись под роликом гласила, что он "воскрес" после последних сообщений в медиа, на видео видно только Рамзана Кадырова и его помощника, а сам Адам сидит рядом и не ест. Также заметно, что он значительно похудел.

По информации "Новой газеты", травмы Адама, были серьезными, но не представляли опасности для жизни. Но несмотря на это родители решили отправить его в одну из ведущих московских клиник для перестраховки. Как говорится в материале издания, ему удалили селезенку, назначили строгий шести-месячный диетический режим и диагностировали трещину в челюсти, которая временно затруднила употребление твердой пищи.

И все же самым серьезным последствием ДТП стало повреждение зрительного нерва, из-за чего существует риск частичной или полной потери зрения на один глаз.

Кроме Адама, в результате аварии также пострадали трое охранников, которые находились в главной машине кортежа. Они получили серьезные травмы и были эвакуированы в Москву для лечения в ЦКБ Управления делами президента РФ. В частности, Бислан Каимов получил тяжелую черепно-мозговую травму и, по данным источников, может остаться парализованным на всю жизнь.

Адам Кадыров попал в ДТП: что об этом известно

Напомним, что 16 января Адам Кадыров попал в серьезное ДТП в Грозном. Как писал оппозиционный чеченский телеграм-канал Niyso, кортеж двигался на большой скорости и внезапно наткнулся на препятствие.

Позже инсайдеры сообщили, что сына главы Чечни после ДТП доставили в больницу имени Боткина в Москве. Что интересно, это учреждение специализируется в частности на трансплантации органов, а с 2021 года имеет статус Регионального тренинг-центра по нефрологии.

Также издание "Новая газета" писало, что кортеж Кадырова нарушил как минимум два правила дорожного движения — превышение скорости и игнорирование запрещающего сигнала светофора. Сильнее всего в ДТП из кортежа пострадал автомобиль, в салоне которого находился Адам и его трое охранников. Более того, водитель транспортного средства, которое протаранила главная машина кортежа, погиб от полученных травм.