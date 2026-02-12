Адам Кадиров помітно схуд і ризикує осліпнути: які ускладнення він отримав внаслідок ДТП ,— ЗМІ

Син глави Чеченської Республіки Адам Кадиров отримав серйозні ускладнення внаслідок ДТП у центрі Грозного, включно з видаленням селезінки та пошкодженням зорового нерву. Після тритижневого лікування у Москві він повернувся до Чечні, і його перше відео після аварії привернуло увагу ЗМІ.

Як повідомляє російське видання "Новая газета", Адам Кадиров перебував у Боткінській лікарні майже три тижні після аварії, яка сталася 18 січня через помилку водія головної машини його кортежу.

За даними видання, лише після повернення сина до республіки Рамзан Кадиров прокоментував подію. Він зазначив, що аварія сина викликала надзвичайний резонанс у міжнародних медіа, хоча в країні щодня відбуваються тисячі ДТП з десятками загиблих і постраждалих, на які ніхто не звертає уваги.

Під час зустрічі з прокурором республіки Кадиров також привітав його з присвоєнням звання генерал-лейтенанта, а також наголосив на "ефективній взаємодії" між правоохоронними органами та адміністрацією, що, на думку спостерігачів, включає "закриття очей на ДТП" за участю високопосадовців.

Син глави Чеченської Республіки Адам Кадиров отримав серйозні травми внаслідок ДТП Фото: Telegram

10 лютого на офіційному телеграм-каналі Кадирова з’явилося перше відео з Адамом після лікування. Хоча підпис під роликом свідчив, що він "воскрес" після останніх повідомлень у медіа, на відео видно лише Рамзана Кадирова та його помічника, а сам Адам сидить поруч і не їсть. Також помітно, що він значно схуд.

За інформацією "Новой газеты", травми Адама, були серйозними, але не становили небезпечки для життя. Та попри це батьки вирішили відправити його до однієї з провідних московських клінік для перестраховки. Як йдеться в матеріалі видання, йому видалили селезінку, призначили строгий шести-місячний дієтичний режим і діагностували тріщину в щелепі, яка тимчасово ускладнила вживання твердої їжі.

Та все ж найсерйознішим наслідком ДТП стало пошкодження зорового нерву, через що існує ризик часткової або повної втрати зору на один око.

Окрім Адама, внаслідок аварії також постраждали троє охоронців, які перебували в головній машині кортежу. Вони отримали серйозні травми та були евакуйовані до Москви для лікування у ЦКБ Управління справами президента РФ. Зокрема, Бислан Каимов отримав тяжку черепно-мозкову травму і, за даними джерел, може залишитися паралізованим на все життя.

Адам Кадиров потрапив у ДТП: що про це відомо

Нагадаємо, що 16 січня Адам Кадиров потрапив у серйозну ДТП в Грозному. Як писав опозиційний чеченський телеграм-канал Niyso, кортеж рухався на великій швидкості й раптово натрапив на перешкоду.

Пізніше інсайдери повідомили, що сина голови Чечні після ДТП доставили в лікарню імені Боткіна в Москві. Що цікаво, цей заклад спеціалізується зокрема на трансплантації органів, а з 2021 року має статус Регіонального тренінг-центру з нефрології.

Також видання "Новая газета" писало, що кортеж Кадирова порушив щонайменше два правила дорожнього руху — перевищення швидкості та ігнорування заборонного сигналу світлофора. Найсильніше в ДТП із кортежу постраждав автомобіль, у салоні якого перебував Адам і його троє охоронців. Ба більше водій транспортного засобу, який протаранила головна машина кортежу, загинув від отриманих травм.