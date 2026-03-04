Еще одна война: Эфиопия запустила беспилотники по Судану, что известно

Власти Судана зафиксировали случаи атак беспилотников на объекты внутри страны, запущенных с территории Эфиопии. Это произошло на фоне продолжающихся боевых действий против группировки "Силы быстрого реагирования" (RSF).

Министерство иностранных дел Судана впервые публично обвинило Эфиопию в пусках дронов с ее территории, о чем говорится в заявлении. Таким образом, ведомство фактически указало на причастность Аддис-Абебы к гражданской войне между регулярной армией и RSF, которая продолжается с апреля 2023 года.

"В течение всего февраля и в начале марта правительство Судана отслеживало проникновение беспилотников с территории Эфиопии, которые наносили удары по объектам внутри Судана. Мы осуждаем и отвергаем данное враждебное поведение, которое представляет собой вопиющее нарушение суверенитета Судана и откровенный акт агрессии против суданского государства", — подчеркивается в пресс-релизе.

В ведомстве подчеркнули, что Судан будет защищать свой суверенитет и территориальную целостность, включая право отвечать на такие нападения всеми доступными средствами.

Судан впервые публично обвинил Эфиопию в запуске беспилотников Фото: Скриншот

В заявлении не уточнялось, где именно произошли предполагаемые нападения, но, по словам очевидцев, в юго-восточном штате Голубой Нил, граничащем с Эфиопией, в последние недели происходили небольшие стычки и атаки беспилотников.

Часть Голубого Нила контролируется повстанческой группировкой СПЛМ-Н, которая в прошлом году присоединилась к Силам быстрого реагирования (RSF), пишет Reuters.

Власти Эфиопии пока не прокомментировали заявления МИД Судана.

Армия Судана ведет борьбу с военизированными формированиями RSF, и этот конфликт не только заставил миллионы людей покинуть свои дома, но и угрожает расколом страны.

В прошлом месяце агентство Reuters эксклюзивно сообщало, что в Эфиопии располагался секретный лагерь для подготовки тысяч бойцов для RSF. Группировка контролирует регион Дарфур на западе Судана, в то время как армия сохраняет контроль над восточной половиной страны.

Обе стороны также воюют за регион Кордофан, который находится между их зонами жесткого контроля.

Беспилотники стали доминирующим элементом войны в Судане. Согласно заявлениям властей и общественников, воздушные удары часто наносятся не по военным объектам, а по гражданской инфраструктуре. Так, беспилотники RSF использовались, например, в Сеннаре, Южном Кордофане и Северном Кордофане для атак на жилые районы.

В свою очередь боевики отвергают обвинения в нападениях на гражданское население и гуманитарные организации.

Напомним, в декабре прошлого года в Судане во время выполнения гуманитарного рейса разбился российский военный транспортный самолет Ил-76, что привело к гибели нескольких членов экипажа.

Также сообщалось, что боевики RSF всего за три недели убили как минимум 60 тысяч человек, а еще 150 тысяч жителей числятся пропавшими без вести