Ще одна війна: Ефіопія запустила безпілотники по Судану, що відомо

Влада Судану зафіксувала випадки атак безпілотників на об'єкти всередині країни, запущених з території Ефіопії. Це сталося на тлі триваючих бойових дій проти угруповання "Сили швидкого реагування" (RSF).

Міністерство закордонних справ Судану вперше публічно звинуватило Ефіопію в пусках дронів з її території, про що йдеться в заяві. Таким чином відомство фактично вказало на причетність Аддіс-Абеби до громадянської війни між регулярною армією та RSF, що триває з квітня 2023 року.

"Протягом усього лютого і на початку березня уряд Судану відстежував проникнення безпілотників з території Ефіопії, які завдавали ударів по об'єктах всередині Судану. Ми засуджуємо і відкидаємо дану ворожу поведінку, яка є кричущим порушенням суверенітету Судану і відвертим актом агресії проти суданської держави", — підкреслюється в прес-релізі.

У відомстві наголосили, що Судан захищатиме свій суверенітет і територіальну цілісність, включно з правом відповідати на такі напади всіма доступними засобами.

Судан уперше публічно звинуватив Ефіопію в запуску безпілотників Фото: Скриншот

У заяві не уточнювали, де саме сталися ймовірні напади, але, за словами очевидців, у південно-східному штаті Блакитний Ніл, що межує з Ефіопією, останніми тижнями відбувалися невеликі сутички й атаки безпілотників.

Частину Блакитного Нілу контролює повстанське угруповання СПЛМ-Н, яке минулого року приєдналося до Сил швидкого реагування (RSF), пише Reuters.

Влада Ефіопії поки не прокоментувала заяви МЗС Судану.

Армія Судану веде боротьбу з воєнізованими формуваннями RSF, і цей конфлікт не тільки змусив мільйони людей покинути свої домівки, а й загрожує розколом країни.

Минулого місяця агентство Reuters ексклюзивно повідомляло, що в Ефіопії розташовувався секретний табір для підготовки тисяч бійців для RSF. Угруповання контролює регіон Дарфур на заході Судану, тоді як армія зберігає контроль над східною половиною країни.

Обидві сторони також воюють за регіон Кордофан, який знаходиться між їхніми зонами жорсткого контролю.

Безпілотники стали домінуючим елементом війни в Судані. Згідно із заявами влади і громадських діячів, повітряні удари часто завдаються не по військових об'єктах, а по цивільній інфраструктурі. Так, безпілотники RSF використовувалися, наприклад, у Сеннарі, Південному Кордофані та Північному Кордофані для атак на житлові райони.

Зі свого боку бойовики відкидають звинувачення в нападах на цивільне населення і гуманітарні організації.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Судані під час виконання гуманітарного рейсу розбився російський військовий транспортний літак Іл-76, що призвело до загибелі кількох членів екіпажу.

Також повідомлялося, що бойовики RSF усього за три тижні вбили щонайменше 60 тисяч осіб, а ще 150 тисяч жителів вважаються зниклими безвісти