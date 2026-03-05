В Швеции готовятся к кризису и войне: призывают держать наличные "на черный день"

Шведский Риксбанк рекомендует гражданам снять достаточное количество наличных на случай кризиса или войны. Такая потребность, как говорят в регуляторе, исходит из ситуации с безопасностью и высокого уровня цифровизации в стране.

В национальном регуляторе Швеции советуют держать около 1000 крон (около 4700 грн) и банковские карты разных учреждений. Об этом говорится в пресс-релизе Нацбанка.

"Важно, чтобы граждане имели различные способы оплаты — в том числе наличные, банковские карты и доступ к платежным сервисам через мобильные телефоны. Наличие различных способов оплаты повышает способность населения осуществлять платежи в случае временных сбоев, кризисов или, в худшем случае, войны", — говорят в шведском регуляторе.

Центральный банк Швеции рекомендует каждой семье хранить дома около 1 тыс. шведских крон наличными на каждого взрослого. Также рекомендуется хранить деньги купюрами разного номинала и время от времени пользоваться наличными "в обычное время, чтобы поддерживать работу наличной системы".

Шведам советуют сделать запасы наличности на неделю Фото: Pexels

Шведам советуют иметь карты разных платежных систем Visa и Mastercar. Это позволит осуществлять платежи минимум одной картой, если в работе другой системы возникнут сбои.

Регулятор также советует обратить внимание на сервис мобильных платежных сервисов, в частности Swish, использующих другую техническую инфраструктуру, чем карточные платежи. Поэтому если карточные расчеты временно не будут работать, есть вероятность, что мобильный сервис продолжит функционировать. Именно поэтому гражданам советуют иметь доступ к такому способу оплаты.

"Тем, кто обычно пользуется интегрированными платежными сервисами на смартфонах рекомендуют также иметь под рукой физические банковские карты. Это необходимо на случай, если телефон разрядится или перестанет работать. Кроме того, чип физической карты может использоваться для офлайн-платежей в случае перебоев в работе электронных систем", — резюмируют в шведском регуляторе.

