У Швеції готуються до кризи та війни: закликають тримати готівку "на чорний день"

Шведський Риксбанк рекомендує громадян зняти достатню кількість готівки на випадок кризи чи війни. Така потреба, як кажуть в регуляторі, виходить з безпекової ситуації та високого рівня цифровизації в країні.

В національному регуляторі Швеції радять тримати близько 1000 крон (близько 4700 грн) і банківські карти різних установ. Про це йдеться в пресрелізі Нацбанку.

"Важливо, щоб громадяни мали різні способи оплати — зокрема готівку, банківські картки та доступ до платіжних сервісів через мобільні телефони. Наявність різних способів оплати підвищує здатність населення здійснювати платежі у разі тимчасових збоїв, криз або, в найгіршому випадку, війни", — говорять в шведському регуляторі.

Центральний банк Швеції рекомендує кожній сім'ї зберігати вдомаблизько 1 тис. шведських крон готівкою на кожного дорослого. Також рекомендується зберігати гроші купюрами різного номіналу та час від часу користуватися готівкою "у звичайний час, щоб підтримувати роботу готівкової системи".

Шведам радять зробити запаси готівки на тиждень Фото: Pexels

Шведам радять мати картки різних платіжних систем Visa і Mastercar. Це дозволить здійснювати платежі мінімум однією карткою, якщо в роботі іншої системи виникнуть збої.

Регулятор також радить звернути увагу на сервіс мобільних платіжних сервісів, зокрема Swish, використовують іншу технічну інфраструктуру, ніж карткові платежі. Тому якщо карткові розрахунки тимчасово не працюватимуть, є ймовірність, що мобільний сервіс продовжить функціонувати. Саме тому громадянам радять мати доступ до такого способу оплати.

"Тим, хто зазвичай користується інтегрованими платіжними сервісами на смартфонах рекомендують також мати під рукою фізичні банківські картки. Це необхідно на випадок, якщо телефон розрядиться або перестане працювати. Крім того, чіп фізичної картки може використовуватися для офлайн-платежів у разі перебоїв у роботі електронних систем", — резюмують в шведському регуляторі.

