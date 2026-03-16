Польша может выйти из ЕС: премьер Туск обвинил Россию, MAGA и Орбана

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что его страна может покинуть Европейский Союз. По его словам, сейчас есть "реальная угроза" Polexit.

Туск рассказал, что сейчас эту идею поддерживают и крайне правая "Конфедерация", и большинство членов партии "Право и справедливость". Об этом Туск написал в своем X.

При этом Туск обвинил в этом президента Польши Кароля Навроцкого, а также Россию, европейские правые силы и американское движение MAGA.

"Навроцкий является их (партий "Конфедерация" и "Право и справедливость" — ред.) покровителем. Развалить ЕС хотят: Россия, американское движение MAGA и европейские правые силы во главе с Орбаном", — заявил Туск.

По словам польского премьера, выход из Евросоюза был бы катастрофой для страны. Поэтому он планирует сделать все, чтобы не допустить такого итога.

Відео дня

Конфликт между Туском и Навроцким

12 марта Кароль Навроцкий решил ветировать закон об участии в программе ЕС SAFE. Он предусматривал получение кредита 44 миллиарда евро на перевооружение Польши от Европейского Союза.

Вместо этого он предлагает программу по перевооружению "SAFE 0%", где средства будут выделяться из польского бюджета.

Из-за этой программы сейчас происходят споры между коалицией, которая поддерживает Дональда Туска, и оппозиционных сил, которые поддерживают Кароля Навроцкого.

В то же время польское правительство приняло постановление, которым Польша выделит средства из бюджета на переоборудование.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время традиционной речи перед Сеймом призвал Европу готовиться к возможному крупному вооруженному конфликту.

Напомним, 11 марта в Politico рассказывали, что в ЕС придумали, как предоставить Украине обещанные миллиарды, несмотря на вето Орбана и Фицо.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Politico приравнял Виктора Орбана к Владимиру Путину.