Польща може вийти з ЄС: прем'єр Туск звинуватив Росію, MAGA та Орбана

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що його країна може залишити Європейський Союз. За його словами, наразі є "реальна загроза" Polexit.

Туск розповів, що наразі цю ідею підтримують і крайня права "Конфедерація", і більшість членів партії "Право і справедливість". Про це Туск написав у своєму X.

При цьому Туск звинуватив у цьому президента Польщі Кароля Навроцького, а також Росію, європейські праві сили та американський рух MAGA.

"Навроцький є їхнім (партій "Конфедерація" та "Право і справедливість" — ред.) покровителем. Розвалити ЄС хочуть: Росія, американський рух MAGA та європейська праві сили на чолі з Орбаном", — заявив Туск.

За словами польського прем'єра, вихід з Євросоюзу був би катастрофою для країни. Тож він планує зробити все, аби не допустити такого підсумку.

Відео дня

Конфлікт між Туском та Навроцьким

12 березня Кароль Навроцький вирішив ветувати закон про участь у програмі ЄС SAFE. Він передбачав отримання кредиту 44 мільярди євро на переозброєння Польщі від Європейського Союзу.

Замість цього він пропонує програму з переозброєння "SAFE 0%", де кошти виділятимуться з польського бюджету.

Через цю програму наразі відбуваються суперечки між коаліцією, яка підтримує Дональда Туска, та опозиційних сил, які підтримують Кароля Навроцького.

Водночас польський уряд ухвалив постанову, якою Польща виділить кошти з бюджету на переобзроєння.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час традиційної промови перед Сеймом закликав Європу готуватися до можливого великого збройного конфлікту.

