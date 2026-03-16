Польща може вийти з ЄС: прем'єр Туск звинуватив Росію, MAGA та Орбана
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що його країна може залишити Європейський Союз. За його словами, наразі є "реальна загроза" Polexit.
Туск розповів, що наразі цю ідею підтримують і крайня права "Конфедерація", і більшість членів партії "Право і справедливість". Про це Туск написав у своєму X.
При цьому Туск звинуватив у цьому президента Польщі Кароля Навроцького, а також Росію, європейські праві сили та американський рух MAGA.
"Навроцький є їхнім (партій "Конфедерація" та "Право і справедливість" — ред.) покровителем. Розвалити ЄС хочуть: Росія, американський рух MAGA та європейська праві сили на чолі з Орбаном", — заявив Туск.
За словами польського прем'єра, вихід з Євросоюзу був би катастрофою для країни. Тож він планує зробити все, аби не допустити такого підсумку.
Конфлікт між Туском та Навроцьким
12 березня Кароль Навроцький вирішив ветувати закон про участь у програмі ЄС SAFE. Він передбачав отримання кредиту 44 мільярди євро на переозброєння Польщі від Європейського Союзу.
Замість цього він пропонує програму з переозброєння "SAFE 0%", де кошти виділятимуться з польського бюджету.
Через цю програму наразі відбуваються суперечки між коаліцією, яка підтримує Дональда Туска, та опозиційних сил, які підтримують Кароля Навроцького.
Водночас польський уряд ухвалив постанову, якою Польща виділить кошти з бюджету на переобзроєння.
Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час традиційної промови перед Сеймом закликав Європу готуватися до можливого великого збройного конфлікту.
