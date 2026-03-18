Чрезвычайная ситуация национального масштаба: Британию всколыхнула вспышка менингита, есть жертвы и много больных

Вспышка менингита в Великобритании рассматривается как чрезвычайная ситуация национального масштаба после смерти ученика старшей школы и студента университета в результате болезни. Медики бьют тревогу и называют ситуацию "беспрецедентной".

Британское агентство по вопросам медицинской безопасности (UKHSA) уже зафиксировало 15 случаев заболевания с госпитализацией. Однако ожидается, что количество случаев будет расти, поскольку инкубационный период от заражения до проявлений симптомов составляет до двух недель. Об этом пишет британское издание Sky News.

Медики выяснили, что многие больные посещали клуб Club Chemistry в Кентербери в период с 5 по 7 марта. Генеральный директор UKHSA Сьюзан Хопкинс заявила, что вспышка выглядит как событие, которое "способствует чрезвычайному распространению" болезни с возможным "постоянным распространением" через университетские общежития.

"Я пока не могу сказать, откуда взялась первичная инфекция, как она попала в эту группу людей и почему вызвала такое взрывное количество инфекций", — отметила Хопкинс.

Глава UKHSA призналась, что за 35 лет работы в медицине подобных инцидентов не видела.

Студенты стоят в очереди за антибиотиками в Кентском университете в Кентербери

Как говорится на правительственном сайте, некоторые из случаев заболевания классифицируются как менингококковая инфекция группы B. Сейчас расследование продолжается, медики выясняют причины масштабной вспышки и другие обстоятельства распространения болезни.

UKHSA также объявило о старте программы вакцинации, которая начнется с общежитий Кентерберийского кампуса Кентского университета. Студенты уже массово выстроились в очереди, многие из них в масках, чтобы получить профилактические антибиотики.

Программу вакцинации могут расширить, если выявят риск для других групп населения.

Стоит отметить, что ежегодно в мире регистрируют 300 000 — 500 000 случаев менингококковых инфекций, из них 30 000 — 50 000 летальных, говорится на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

