Надзвичайна ситуація національного масштабу: Британію сколихнув спалах менінгіту, є жертви і багато хворих

Спалах менінгіту у Великобританії розглядається як надзвичайна ситуація національного масштабу після смерті учня старшої школи та студента університету внаслідок хвороби. Медики б'ють на сполох і називають ситуацію "безпрецедентною".

Британське агентство з питань медичної безпеки (UKHSA) вже зафіксувало 15 випадків захворювання з госпіталізацією. Однак очікується, що кількість випадків зростатиме, оскільки інкубаційний період від зараження до проявів симптомів становить до двох тижнів. Про це пише британське видання Sky News.

Медики з'ясували, що багато хворих відвідували клуб Club Chemistry у Кентербері в період з 5 по 7 березня. Генеральна директорка UKHSA Сьюзан Гопкінс заявила, що спалах виглядає як подія, що "сприяє надзвичайному поширенню" хвороби з можливим "постійним поширенням" через університетські гуртожитки.

"Я поки не можу сказати, звідки взялася первинна інфекція, як вона потрапила в цю групу людей і чому спричинила таку вибухову кількість інфекцій", — зазначила Гопкінс.

Глава UKHSA зізналася, що за 35 років роботи у медицині подібних інцидентів не бачила.

Студенти стоять у черзі за антибіотиками в Кентському університеті в Кентербері

Як йдеться на урядовому сайті, деякі з випадків захворювання класифікуються як менінгококова інфекція групи B. Наразі розслідування триває, медики з'ясовують причини масштабного спалаху та інші обставини поширення хвороби.

UKHSA також оголосило про старт програми вакцинації, що розпочнеться з гуртожитків Кентерберійського кампусу Кентського університету. Студенти вже масово вишикувалися у черзі, багато з них у масках, щоб отримати профілактичні антибіотики.

Програму вакцинації можуть розширити, якщо виявлять ризик для інших груп населення.

Варто зазначити, що щороку у світі реєструють 300 000 — 500 000 випадків менінгококових інфекцій, з них 30 000 — 50 000 летальні, йдеться на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України.

