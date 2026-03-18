15 тысяч долларов за визу: США вводят новые правила для еще 12 стран

Соединенные Штаты Америки вводят залог в размере 15 тысяч долларов для граждан еще из 12 стран, которые подают заявления на получение визы.

Администрация Дональда Трампа будет требовать теперь от граждан 50 стран внести залог в размере 15 тысяч долларов при подаче заявки на получение визы США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Госдепа, который пожелал остаться анонимным.

По его словам, такие требования вводятся для еще 12 стран преимущественно из Африки. Речь идет о визах категорий B1 и B2 (деловые и туристические поездки). Изменения вступают в силу 2 апреля.

По словам официального представителя Госдепа, цель меры — снизить количество случаев превышения сроков пребывания по визам США. Залог будет возвращаться, если заявитель покинет США вовремя или вовсе откажется от поездки.

Следовательно, новые ограничения будут касаться Камбоджи, Эфиопии, Грузии, Гренады, Лесото, Маврикия, Монголии, Мозамбика, Никарагуи, Папуа — Новой Гвинеи, Сейшелов и Туниса.

Ранее такие правила были введены к 38 странам. В частности, в списке оказались Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Бенин, Бутан, Ботсвана, Бурунди, Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Кот-д'Ивуар, Куба, Джибути, Доминика, Фиджи, Габон, Гамбия Кыргызстан, Малави, Мавритания, Намибия, Непал, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Таджикистан, Танзания, Того, Тонга, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Вануату, Венесуэла, Замбия и Зимбабве.

Напомним, что первые указы Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом 20 января 2025 года касались нелегальных мигрантов. Речь идет об объявлении чрезвычайного положения на границе с Мексикой. А также о приказе о закрытии границы с Мексикой для нелегальных мигрантов и депортации тех, кто уже находился в США.

