15 тисяч доларів за візу: США вводять нові правила для ще 12 країн

Сполучені Штати Америки вводять заставу у розмірі 15 тисяч доларів для громадян ще з 12 країн, які подають заяви на отримання візи.

Адміністрація Дональда Трампа вимагатиме тепер від громадян 50 країн внести заставу у розмірі 15 тисяч доларів під час подання заявки на отримання візи США. Про це пише Reuters з посиланням на представника Держдепу, який побажав залишитися анонімним.

За його словами, такі вимоги запроваджуються для ще 12 країн переважно з Африки. Мова йде про візи категорій B1 та B2 (ділові та туристичні поїздки). Зміни набирають чинності 2 квітня.

За словами офіційного представника Держдепу, мета заходу – знизити кількість випадків перевищення термінів перебування за візами США. Застава повертатиметься, якщо заявник залишить США вчасно або зовсім відмовиться від поїздки.

Відтак, нові обмеження стосуватимуться Камбоджі, Ефіопії, Грузії, Гренади, Лесото, Маврикію, Монголії, Мозамбіку, Нікарагуи, Папуа — Нової Гвінеї, Сейшелів та Тунісу.

Раніше такі правила були запроваджені до 38 країн. Зокрема, у списку опинилися Алжир, Ангола, Антигуа і Барбуда, Бангладеш, Бенін, Бутан, Ботсвана, Бурунді, Кабо-Верде, Центральноафриканська Республіка, Кот-д'Івуар, Куба, Джибуті, Домініка, Фіджі, Габон, Гамбія Киргизстан, Малаві, Мавританія, Намібія, Непал, Нігерія, Сан-Томе і Прінсіпі, Сенегал, Таджикистан, Танзанія, Того, Тонга, Туркменістан, Тувалу, Уганда, Вануату, Венесуела, Замбія та Зімбабве.

Нагадаємо, що перші укази Дональда Трампа після його повернення до Білого дому 20 січня 2025 року стосувалися нелегальних мігрантів. Мова йде про оголошення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою. А також про наказ щодо закриття кордону з Мексикою для нелегальних мігрантів та депортацію тих, хто вже перебував у США.

Також Фокус писав, що Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки розглядає можливість створення телевізійного реаліті-шоу, в якому мігранти змагатимуться за потенційне громадянство США.