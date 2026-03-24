Кремль готовится к параду 9 мая в Москве: Песков ответил, кого позовет Путин

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия будет рада видеть на праздновании 9 мая лидеров дружественных стран", но окончательного списка пока нет.

В Кремле пока не уточняют, кого из иностранных лидеров Россия пригласила на торжества по случаю своего 9 мая. Слова пресс-секретаря российского президента цитирует агенство "ТАСС"

"Пока что окончательного перечня глав государств и правительств, которые присоединятся к нам на празднование, у нас нет. Вы знаете, что традиционно мы будем рады видеть в Москве на праздновании 9 мая самый широкий круг наших друзей из дружественных стран. Как только этот список будет окончательно утвержден, мы получим соответствующее подтверждение от наших будущих гостей, мы вас проинформируем", — сказал Песков.

Напомним, что парад Путина в 2025 году на 9 мая проигнорировали ряд его союзников. В частности, его европейский друг Виктор Орбан, Реджеп Тайип Эрдоган, который довольно часто контактирует с Путиным, а также представители ОАЭ и Саудовской Аравии, не приехала даже половина лидеров стран БРИКС. Также Ким Чен Ын тоже не приехал в РФ.

Відео дня

Помощник Путина Ушаков тогда заявлял, что на параде Победы 9 мая было около тридцати иностранных лидеров.

Согласно тогдашним заявлениям Ушакова, гостей торжеств Путина в Москве можно было разделить на три группы: лидеры стран, политики высокого уровня, но не лидеры и послы. Суммарное количество стран, которые прислали своих представителей — 34. Во второй группе гостей Путина — политики, которые были топ-чиновниками в своих странах. Речь идет о представителях Индии, Индонезии, Никарагуа, Южно-Африканской Республики. Третья группа состояла из одной страны: вместо лидера КНДР Ким Чен Ына был только посол.