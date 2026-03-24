Кремль готується до параду 9 травня у Москві: Пєсков відповів, кого покличе Путін
Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "Росія буде рада бачити на святкуванні 9 травня лідерів дружніх країн", але остаточного списку поки що немає.
У Кремлі поки що не уточнюють, кого з іноземних лідерів Росія запросила на урочистості з нагоди свого 9 травня. Слова прессекретаря російського президента цитує агенство "ТАСС"
"Поки що остаточного переліку глав держав і урядів, які приєднаються до нас на святкування, у нас немає. Ви знаєте, що традиційно ми будемо раді бачити в Москві на святкуванні 9 травня найширше коло наших друзів із дружніх країн. Як тільки цей список буде остаточно затверджено, ми отримаємо відповідне підтвердження від наших майбутніх гостей, ми вас проінформуємо", — сказав Пєсков.
Нагадаємо, що парад Путіна у 2025 році на 9 травня проігнорували ряд його союзників. Зокрема, його європейський друг Віктор Орбан, Реджеп Тайїп Ердоган, який досить часто контактує з Путіним, а також представники ОАЕ та Саудівської Аравії, не приїхала навіть половина лідерів країн БРІКС. Також Кім Чен Ин теж не приїхав до РФ.
Помічник Путіна Ушаков тоді заявляв, що на параді Перемоги 9 травня було близько тридцяти іноземних лідерів.
Згідно із тодішніми заявами Ушакова, гостей урочистостей Путіна у Москві можна було поділити на три групи: лідери країн, політики високого рівня, але не лідери та посли. Сумарна кількість країн, які надіслали своїх представників — 34. У другій групі гостей Путіна - політики, що були топпосадовцями у своїх країнах. Ідеться про представників Індії, Індонезії, Нікарагуа, Південно-Африканської Республіки. Третя група складалася з однієї країни: замість лідера КНДР Кім Чен Ина був лише посол.