"Рабство" и тараканы: северокорейцы, которых отправили на работу в РФ, живут в нечеловеческих условиях, — NYP

Северокорейцы, которых отправили на работу в РФ, чтобы заменить погибших на войне с Украиной россиян, оказались в условиях, больше напоминающих рабство. Они работают по 16 часов в сутки без выходных, и живут в контейнерах, кишащих тараканами и где нет душевых.

Глава КНДР Ким Чен Ын вместе с приспешниками отправили десятки тысяч северокорейцев в Россию на фоне углубления связей между странами. Издание The New York Post рассказало, как живут те, кто попал в такие "командировки".

Журналисты выяснили, что живут граждане Северной Кореи в контейнерах без отопления, где много тараканов и нет возможностей, чтобы элементарно принять душ после длительных рабочих дней. У них нет ни выходных, ни праздничных дней.

"Прижавшись друг к другу, они спят под постоянным наблюдением, а затем их будит громкоговоритель на смену, которая может длиться до 16 часов в день, семь дней в неделю", — говорится в материале.

К северокорейцам российские "надзиратели" относятся, как к рабам. Их труд оценивают в 10 долларов в месяц, в то время как правительство забирает себе все дополнительные средства.

За гражданами КНДР в РФ постоянно следят шпионы

Рабочие находятся под постоянным наблюдением российских шпионов. Они преимущественно прячутся между рабочими бригадами и ищут любых инакомыслящих.

Сами работники практически не способны ничего сделать: у них изымают паспорта, а также ограничивают любые возможности передвигаться во время пребывания на территории РФ.

Еджи Ким, советник по вопросам Северной Кореи из международной правозащитной организации Global Rights Compliance, рассказала журналистам, что северокорейские граждане в РФ просто заполняют пробел преимущественно в строительной отрасли, поскольку там нет других альтернатив. Именно эта сфера пострадала больше всего из-за массовой отправки россиян воевать против Украины.

"Северокорейские рабочие не являются дешевой альтернативой. Они заполняют пробел там, где альтернативы вообще нет", — подчеркнула Ким.

России такие рабочие выгодны тем, что являются довольно продуктивными, и их эксплуатируют по 14-16 часов в сутки ежедневно. При этом выплачивать им нужно фактически копейки. По оценкам, по меньшей мере 100 тысяч граждан из КНДР стали жертвами такой системы.

"Рабство" северокорейцев в РФ обогащает Ким Чен Ына Фото: ТАСС

Новый отчет Global Rights Compliance раскрывает роль этой системы принуждения. Исследования показывают, что таким образом сотни миллионов долларов ежегодно финансируют роскошный образ жизни северокорейского диктатора Ким Чен Ына, поскольку еще до момента прибытия граждане уже обременены долгами.

Рабочие должны платить диктатору за "привилегию" работать за рубежом: речь идет о суммах в 400 до 750 долларов в месяц. Если норму выполнить не удается, долги только растут. После вычета государственной квоты, расходов на проживание и долгов за проезд не остается практически ничего, что можно было бы оставить для себя или отправить своей семье, которая осталась в Северной Корее.

Отчет указывает на то, что некоторые работники знали о подобных нюансах еще до выезда. Однако большинство стали жертвами обмана.

Напомним, 21 марта Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Ким Чен Ын отправил чиновников озеленять могилы солдат КНДР, погибших на войне в Украине.

17 марта в Korea Joon Gang Daily рассказали, что Ким Чен Ын получил от Путина 14 миллиардов долларов за солдат и оружие для войны в Украине.