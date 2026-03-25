"Рабство" і таргани: північнокорейці, яких відправили на роботу у РФ, живуть в нелюдських умовах, — NYP

Північнокорейці, яких відправили на роботу у РФ, щоб замінити загиблих на війні з Україною росіян, опинилися в умовах, що більше нагадують рабство. Вони працюють по 16 годин на добу без вихідних, і живуть у контейнерах, що кишать тарганами і де немає душових.

Глава КНДР Кім Чен Ин разом з поплічниками відправили десятки тисяч північнокорейців у Росію на тлі поглиблення зв'язків між країнами. Видання The New York Post розповіло, як живуть ті, хто потрапив у такі "відрядження".

Журналісти з'ясували, що живуть громадяни Північної Кореї у контейнерах без опалення, де багато тарганів і немає можливостей, щоб елементарно прийняти душ після тривалих робочих днів. У них немає ані вихідних, ані святкових днів.

"Стиснувшись один до одного, вони сплять під постійним наглядом, а потім їх будить гучномовець на зміну, яка може тривати до 16 годин на день, сім днів на тиждень", — йдеться у матеріалі.

До північнокорейців російські "наглядачі" ставляться, мов до рабів. Їхню працю оцінюють у 10 доларів на місяць, у той час, як уряд забирає собі всі додаткові кошти.

За північнокорейцями постійно стежать

За громадянами КНДР у РФ постійно стежать шпигуни

Робітники перебувають під постійним наглядом російських шпигунів. Вони переважно ховаються поміж робочими бригадами і шукають будь-яких інакодумців.

Самі працівники практично не здатні нічого зробити: у них вилучають паспорти, а також обмежують будь-які можливості пересуватися під час перебування на території РФ.

Єджі Кім, радниця з питань Північної Кореї з міжнародної правозахисної організації Global Rights Compliance, розповіла журналістам, що північнокорейські громадяни у РФ просто заповнюють прогалину переважно у будівельній галузі, оскільки там немає інших альтернатив. Саме ця сфера постраждала найбільше через масове відправлення росіян воювати проти України.

"Північнокорейські робітники не є дешевою альтернативою. Вони заповнюють прогалину там, де альтернативи взагалі немає", — підкреслила Кім.

Росії такі робітники вигідні тим, що є доволі продуктивними, і їх експлуатують по 14-16 годин на добу щоденно. При цьому виплачувати їм потрібно фактично копійки. За оцінками, щонайменше 100 тисяч громадян із КНДР стали жертвами такої системи.

"Рабство" північнокорейців у РФ збагачує Кім Чен Ина

"Рабство" північнокорейців у РФ збагачує Кім Чен Ина Фото: ТАСС

Новий звіт Global Rights Compliance розкриває роль цієї системи примусу. Дослідження демонструють, що у такий спосіб сотні мільйонів доларів щорічно фінансують розкішний спосіб життя північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, оскільки ще до моменту прибуття громадяни вже обтяжені боргами.

Робітники мають платити диктатору за "привілей" працювати за кордоном: йдеться про суми у 400 до 750 доларів на місяць. Якщо норму виконати не вдається, борги лише зростають. Після вирахування державної квоти, витрат на проживання та боргів за проїзд не залишається практично нічого, що б можна було залишити для себе чи відправити своїй сім'ї, яка залишилася у Північній Кореї.

Звіт вказує на те, що деякі працівники знали про подібні нюанси ще до виїзду. Однак більшість стали жертвами обману.

Нагадаємо, 21 березня Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що Кім Чен Ин відправив чиновників озеленювати могили солдатів КНДР, що загинули на війні в Україні.

17 березня у Korea Joon Gang Daily розповіли, що Кім Чен Ин отримав від Путіна 14 мільярдів доларів за солдатів і зброю для війни в Україні.