Тренд известен украинцам: в Ираке подростки продают сбитый "шахед" через TikTok (видео)

В Ираке двое подростков решили заработать себе карманных денег, выложив в прямой трансляции на TikTok практически целый ударный БПЛА "Шахед". Комментаторы в сети поддержали неординарный поступок молодых людей, которые повторили известный тренд среди украинцев.

Молодчики выставили ценник в $100 за проданный корпус и начинку ударного БПЛА. Видео с трансляции парней в соцсети выложил блогер из США Марко Уоттс в своем Facebook.

"Иракский подросток стал вирусным после того, как появился в TikTok-стриме, где предлагал на продажу то, что он назвал иранским дроном Shahed. Он даже пошутил, что "за 100 долларов" кто-то мог бы превратить это в значительно большую инвестицию", — пишет американец.

По его словам, клип быстро стал вирусным из-за абсурдности ситуации, потому что мол иранские дроны Shahed продают онлайн как будто это обычные товары. В то же время блогер убежден, что на видео находится или макет дрона или разобранный беспилотник без боевой части.

Відео дня

"Объект в видео не похож на полностью вооруженный боевой дрон. Судя по тому, что видно, это скорее нефункциональный макет, пустой корпус или модель любительского уровня, а не активное оружие: никакой заметной боевой части и значительно более простой вид, чем ожидается от настоящего боевого БПЛА", — заключает блогер.

В то же время другие пользователи указывают, что сам беспилотник скорее не является самим "Шахедом", а американской копией LUCAS. В пользу своей версии они приводят ряд аргументов: номер борта, уменьшенные размеры оригинального дрона и несколько видоизмененная форма планера.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео на разных платформах, многие саркастически отреагировали на продажу ударного дрона. Некоторые из корреспондентов напомнили, что ранее в сети были истории, где украинцы разбирали сбитые и разобранные ирано-российские ударные БПЛА.

Больше всего одобрения и поддержки такие реплики:

"Он собирает на Диснейленд!";

"А кому карманные то не помешают?!";

"Украинцы с этим л*йном сталкиваются уже несколько лет. Даже выставляют на продажу!";

"Вот интересно — а тот второй, который приехал на мопеде, это — друг или покупатель?!".

Ранее Фокус сообщал, что в Китае продавали копию "шахедов" для ударов по Украине. Компания Sunlipo утверждает, что беспилотник, напоминающий иранскую модель Shahed-136, у нее приобрел крупный заказчик из Украины.

Впоследствии стало известно, что украинские дроны уничтожили в России две базы "Шахедов". Совместно с другими подразделениями глубинного поражения СОУ ночью 4 апреля были отработаны два хаба и пункты предполетной подготовки БПЛА "Шахед".