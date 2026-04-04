Тренд відомий українцям: в Іраку підлітки продають збитий "шахед" через TikTok (відео)

В Іраку двоє підлітків вирішили заробити собі кишенькових грошей, виклавши в прямій трансляції на TikTok практично цілий ударний БПЛА "Шахед". Коментатори в мережі підтримали неординарний вчинок молодиків, які повторили відомий тренд серед українців.

Молодики виставили цінник в $100 за проданий корпус і начинку ударного БПЛА. Відео з трансляції хлопців у соцмережі виклав блогер зі США Марко Воттс у своєму Facebook.

"Іракський підліток став вірусним після того, як з’явився в TikTok-стрімі, де пропонував на продаж те, що він назвав іранським дроном Shahed. Він навіть пожартував, що "за 100 доларів" хтось міг би перетворити це на значно більшу інвестицію", — пише американець.

За його словами, кліп швидко став вірусним через абсурдність ситуації, бо мовляв іранські дрони Shahed продають онлайн наче це звичайні товари. Водночас блогер переконаний, що на відео знаходиться або макет дрона або розібраний безпілотник без бойової частини.

"Об’єкт у відео не схожий на повністю озброєний бойовий дрон. Судячи з того, що видно, це радше нефункціональний макет, порожній корпус або модель аматорського рівня, а не активна зброя: жодної помітної бойової частини й значно простіший вигляд, ніж очікується від справжнього бойового БПЛА", — підсумовує блогер.

Водночас інші юзери вказують, що сам безпілотник скоріше не є самим "Шахедом", а американською копією LUCAS. На користь своєї версії вони наводять низку аргументів: номер борту, зменшені розміри за оригінальний дрон і дещо видозмінена форма планера.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео на різних платформах, багато хто саркастично відреагував на продаж ударного дрона. Деякі з дописувачів нагадали, що раніше в мережі були історії, де українці розбирали збиті та розібрані ірано-російські ударні БПЛА.

Найбільше схвалення та підтримки такі репліки:

"Він збирає на Діснейленд!";

"А кому кишенькові то не завадять?!";

"Українці з цим л*йном стикаються вже кілька років. Навіть виставляють на продаж!";

"От цікаво — а той другий, який приїхав на мопеді, це — друг чи покупець?!".

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї продавали копію "шахедів" для ударів по Україні. Компанія Sunlipo стверджує, що безпілотник, що нагадує іранську модель Shahed-136, у неї придбав великий замовник з України.

Згодом стало відомо, що українські дрони знищили у Росії дві бази "Шахедів". Сумісно з іншими підрозділами глибинного ураження СОУ вночі 4 квітня були відпрацьовано два хаби та пункти передполітної підготовки БПЛА "Шахед".