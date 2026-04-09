Первую создал ChatGPT: Иран выдвинул США три разных варианта мирных предложений, — Вэнс

Если Иран не будет придерживаться обещания по разблокированию Ормузского пролива, перемирие будет оборвано, а режим в Тегеране столкнется с "серьезными последствиями".

Сейчас соглашение между США и Ираном "находится в хорошем" состоянии, а достигнутое перемирие открывают путь к переговорам между сторонами, в частности относительно тех мирных предложений, которые выдвигает Тегеран. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Венгрию, пишет CNN.

Три мирных предложения, которые получил Вашингтон

Вэнс раскрыл, что в целом было выдвинуто 3 варианта мирных предложений, каждое из которых содержало по 10 условий. Это вызвало путаницу относительно того, что именно является основой переговоров между США и Ираном. Первое из них, как считают в Вашингтоне, было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

"Первое 10-пунктное предложение было подано, и, честно говоря, мы считаем, что его, вероятно, написал ChatGPT; его передали Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, но оно сразу же попало в корзину и было отклонено", — рассказал Вэнс.

Второе предложение "было гораздо более разумным", утверждает вице-президент США. Оно "основывалось" на обмене мнениями между Ираном, США и Пакистаном, и именно на него ссылался президент Дональд Трамп во время своего недавнего выступления.

Третье предложение вице-президент США увидел в социальных сетях, и оно вызвало у него возмущение. Вэнс утверждает, что оно было "еще более максималистским", чем то, которое мог сгенерировать ChatGPT.

США не соглашались на условие по Ливану

Также Джей Ди Вэнс в разговоре с журналистами заверил, что США не нарушали перемирие, как об этом заявили в Тегеране. Однако он признал, что перемирия "бывают хаотичными".

Вэнс также отметил, что перемирие между США и Ираном никак не касается боевых действий против Хезболлы в Ливане. Ливан не защищен этим перемирием, а Тегеран не может продолжать обогащение, ведь это одно из ключевых требований Дональда Трампа.

Напомним, ранее в The Wall Street Journal сообщили, что Трамп рассматривает "наказание" для стран НАТО, которые не поддержали США в военной операции в Иране.

8 апреля в Белом доме анонсировали переговоры между США и Ираном, которые должны состояться в Пакистане.