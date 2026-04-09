Першу створив ChatGPT: Іран висунув США три різні варіанти мирних пропозицій, — Венс

Якщо Іран не дотримуватиметься обіцянки щодо розблокування Ормузької протоки, перемир'я буде обірвано, а режим у Тегерані зіштовхнеться з "серйозними наслідками".

Наразі угода між США та Іраном "перебуває в хорошому" стані, а досягнуте перемир'я відкривають шлях до переговорів між сторонами, зокрема щодо тих мирних пропозицій, які висуває Тегеран. Про це розповів віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Угорщини, пише CNN.

Три мирні пропозиції, які отримав Вашингтон

Венс розкрив, що загалом було висунуто 3 варіанти мирних пропозицій, кожна з яких містила по 10 умов. Це спричинило плутанину щодо того, що саме є основою переговорів між США та Іраном. Перша із них, як вважають у Вашингтоні, була згенерована за допомогою штучного інтелекту.

"Перша 10-пунктна пропозиція була подана, і, чесно кажучи, ми вважаємо, що її, ймовірно, написав ChatGPT; її передали Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру, але вона одразу ж потрапила у кошик і була відхилена", — розповів Венс.

Відео дня

Друга пропозиція "була набагато розумнішою", стверджує віцепрезидент США. Вона "ґрунтувалася" на обміні думками між Іраном, США та Пакистаном, і саме на неї посилався президент Дональд Трамп під час свого нещодавнього виступу.

Третю пропозицію віцепрезидент США побачив у соціальних мережах, і вона викликала у нього обурення. Венс стверджує, що вона була "ще більше максималістською", ніж та, яку міг згенерувати ChatGPT.

США не погоджувалися на умову щодо Лівану

Також Джей Ді Венс у розмові з журналістами запевнив, що США не порушували перемир'я, як про це заявили в Тегерані. Однак він визнав, що перемир'я "бувають хаотичними".

Венс також зауважив, що перемир'я між США та Іраном ніяк не стосується бойових дій проти Хезболли в Лівані. Ліван не захищений цим перемир'ям, а Тегеран не може продовжувати збагачення, адже це одна з ключових вимог Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше у The Wall Street Journal повідомили, що Трамп розглядає "покарання" для країн НАТО, які не підтримали США у військовій операції в Ірані.

8 квітня у Білому домі анонсували переговори між США та Іраном, які мають відбутися у Пакистані.