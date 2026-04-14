По-прежнему "ложится в постель со своим мужем": Симоньян спит рядом с прахом Кеосаяна

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что после смерти мужа продолжает держать его прах рядом с собой — на прикроватной тумбочке. Более того, в будущем она планирует смешать их прах и хранить его в специальном стеклянном саркофаге на территории собственного дома.

Об этом российская пропагандистка Маргарита Симоньян рассказала в шоу "Секрет на миллион", передает белорусское издание "NEXTA Live". По словам Симоньян, после смерти ее мужа, режиссера Тигран Кеосаян, была проведена кремация, а урну с его прахом она решила оставить рядом с собой. В частности, сейчас она хранится на прикроватной тумбочке, что, как следует из ее слов, стало для нее способом поддерживать ощущение присутствия усопшего в повседневной жизни.

Симоньян также рассказала, что супруги еще при жизни обсуждали формат своего захоронения. Речь идет об участке возле дома, который они строили в течение нескольких лет и куда недавно переехали. Там, по ее словам, высажено дерево, под которым они планировали быть похороненными вместе.

"У нас в доме, который мы строили пять лет и который я теперь уже достраиваю сама, мы уже поселились. Там посажена пиния. И мы с ним давно договорились: это он первый сказал, что я буду лежать под этой пинией, и ты будешь рядом со мной. Конечно, Тиграш, так и будет. Сейчас я строю такой стеклянный... как саркофаг, не знаю, как это назвать. Пока что его прах рядом со мной — на прикроватной тумбочке, а потом мой прах и его прах я попрошу смешать и поставить в этот саркофаг. И мы там будем с ним под пинией", — пояснила она.

Отдельное внимание привлекло ее заявление о намерении создать стеклянный саркофаг, в котором в будущем должны разместить смешанный прах супругов. Симоньян отметила, что рассматривает это как естественное продолжение их договоренностей и не видит в таком решении ничего необычного.

"У меня каждый день начинается с мысли о нем и заканчивается мыслью о нем. Хотя бы что-то есть рядом со мной — я по-прежнему ложусь в постель со своим мужчиной. А что ты мне предлагаешь делать? Спрятать это в шкаф?", — заметила пропагандистка.

Смерть пропагандиста Тиграна Кеосаяна — что об этом известно

Напомним, что в сентябре 2025 года в 59-летнем возрасте после нескольких месяцев пребывания в коме умер российский пропагандист Тигран Кеосаян. Тогда же российские СМИ писали, что причиной его смерти могла быть острая сердечная недостаточность. В то же время сам он рассказывал, что при жизни суммарно пережил три инфаркта и носил кардиостимулятор.

В общем, он был известен своими резкими антиукраинскими заявлениями и поддержкой агрессии России против Украины. Тигран Кеосаян распространял кремлевские нарративы, называл украинских военных "нацистами" и оправдывал войну как якобы борьбу с Западом. Он также заявлял, что Украина якобы контролируется США и НАТО, и призывал к усилению ударов по украинским городам и жесткой эскалации войны.

Более того, Фокус писал, что ребенок российской пропагандистки Маргариты Симоньян неизлечимо болен, и об этом семья узнала в тот период, когда Тигран Кеосаян находился в коме.