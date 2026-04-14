Як і раніше "лягає в ліжко зі своїм чоловіком": Симоньян спить поруч з прахом Кеосаяна

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що після смерті чоловіка продовжує тримати його прах поруч із собою — на приліжковій тумбочці. Ба більше, в майбутньому вона планує змішати їхній прах і зберігати його у спеціальному скляному саркофазі на території власного будинку.

Про це російська пропагандистка Маргарита Симоньян розповіла в шоу "Секрет на миллион", передає білоруське видання "NEXTA Live". За словами Симоньян, після смерті її чоловіка, режисера Тигран Кеосаян, було проведено кремацію, а урну з його прахом вона вирішила залишити поруч із собою. Зокрема, наразі вона зберігається на приліжковій тумбочці, що, як випливає з її слів, стало для неї способом підтримувати відчуття присутності покійного у повсякденному житті.

Симоньян також розповіла, що подружжя ще за життя обговорювало формат свого поховання. Йдеться про ділянку біля будинку, який вони будували протягом кількох років і куди нещодавно переїхали. Там, за її словами, висаджене дерево, під яким вони планували бути похованими разом.

"У нас у домі, який ми будували п’ять років і який я тепер уже добудовую сама, ми вже оселилися. Там посаджена пінія. І ми з ним давно домовилися: це він перший сказав, що я буду лежати під цією пінією, і ти будеш поруч зі мною. Звісно, Тиграш, так і буде. Зараз я будую такий скляний… як саркофаг, не знаю, як це назвати. Поки що його прах поруч зі мною — на приліжковій тумбочці, а потім мій прах і його прах я попрошу змішати й поставити в цей саркофаг. І ми там будемо з ним під пінією", — пояснила вона.

Окрему увагу привернула її заява про намір створити скляний саркофаг, у якому в майбутньому мають розмістити змішаний прах подружжя. Симоньян зазначила, що розглядає це як природне продовження їхніх домовленостей і не вбачає у такому рішенні нічого незвичного.

"У мене кожен день починається з думки про нього і закінчується думкою про нього. Хоча б щось є поруч зі мною — я, як і раніше, лягаю в ліжко зі своїм чоловіком. А що ти мені пропонуєш робити? Сховати це в шафу?", — зауважила пропагандистка.

Смерть пропагандиста Тиграна Кеосаяна — що про це відомо

Нагадаємо, що у вересня 2025 року у 59-річному віці після кількох місяців перебування у комі помер російськи пропагандист Тигран Кеосаян. Тоді ж російські ЗМІ писали, що приичною його смерті могла бути гостра серцева недостатність. Водночас сам він розповідав, що за життя сумарно пережив три інфаркти і носив кардіостимулятор.

Загалом, він був відомий своїми різкими антиукраїнськими заявами та підтримкою агресії Росії проти України. Тигран Кеосаян поширював кремлівські наративи, називав українських військових "нацистами" та виправдовував війну як нібито боротьбу із Заходом. Він також заявляв, що Україна нібито контролюється США і НАТО, та закликав до посилення ударів по українських містах і жорсткої ескалації війни.

Ба більше, Фокус писав, що дитина російської пропагандистки Маргарити Симоньян невиліковно хвора, і про це родина дізналася у той період, коли Тигран Кеосаян перебував у комі.