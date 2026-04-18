"Мы поможем": Трамп анонсировал новую военную операцию США (видео)

Президент США Дональд Трамп пообещал, что вскоре для Кубы наступит "новый рассвет", который якобы наступит с помощью американцев.

Глава Белого дома снова заговорил о возможной операции США в Кубе, сказав, что "нового рассвета" кубинцы ожидали на протяжении нескольких десятилетий. Об этом Дональд Трамп заявил во время своей речи на Turning Point USA.

Американский лидер в очередной раз назвал себя "миротворцем" в ходе выступления, напомнив, что Америка до его прихода к власти "приходила в упадок".

"До того, как я занял должность, люди считали, что Америка приходит в упадок и что ее могущество идет на спад; теперь уже никто так не думает", — подчеркнул Трамп.

Продолжая речь, Трамп упомянул о том, что "завершил восемь войн" в мире. Иногда США приходится вмешиваться, отметил он, перейдя к Кубе.

"Очень скоро эта великая сила (США — ред.) также принесет день, который готовился 70 лет. Он называется "новый рассвет для Кубы". Мы поможем им с Кубой. У нас много замечательных кубинских американцев, людей, с которыми жестоко обращались, чьи семьи были убиты и над которыми издевались. И теперь смотрите, что произойдет", — заявил политик.

Он также добавил, что вмешательство может принести кубинскому народу "долгожданную свободу".

Стоит заметить, что подобные "намеки" Трампа на возможное вмешательство США в Кубу звучат не впервые. Издание Defense Express 17 апреля писало, что на Кубе активизировали подготовку к возможной обороне: основу вооружения страны составляет старая советская техника.

В комментарии CBS News Трамп заявлял, что США и Иран совместно вывезут обогащенный уран в Штаты.