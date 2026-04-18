"Ми допоможемо": Трамп анонсував нову військову операцію США (відео)

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що невдовзі для Куби настане "новий світанок", який нібито настане з допомогою американців.

Глава Білого дому знову заговорив про можливу операцію США в Кубі, сказавши, що "нового світанку" кубинці очікували упродовж кількох десятиліть. Про це Дональд Трамп заявив під час своєї промови на Turning Point USA.

Американський лідер вкотре назвав себе "миротворцем" в ході виступу, нагадавши, що Америка до його приходу до влади "занепадала".

"До того, як я обійняв посаду, люди вважали, що Америка занепадає і що її могутність йде на спад; тепер уже ніхто так не думає", — підкреслив Трамп.

Продовжуючи промову, Трамп згадав про те, що "завершив вісім воєн" у світі. Іноді США доводиться втручатися, зазначив він, перейшовши до Куби.

"Дуже скоро ця велика сила (США — ред.) також принесе день, який готувався 70 років. Він називається "новий світанок для Куби". Ми допоможемо їм з Кубою. У нас багато чудових кубинських американців, людей, яких жорстоко поводилися, чиї сім’ї були вбиті та над якими знущалися. І тепер дивіться, що станеться", — заявив політик.

Він також додав, що втручання може принести кубинському народу "довгоочікувану свободу".

Варто зауважити, що подібні "натяки" Трампа на можливе втручання США у Кубу лунають не вперше. Видання Defense Express 17 квітня писало, що у Кубі активізували підготовку до можливої оборони: основу озброєння країни становить стара радянська техніка.

