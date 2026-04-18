Не прошло и суток: Иран снова закрыл Ормузский пролив из-за блокады США

Власти Ирана сообщили, что менее чем через 24 часа после восстановления судоходства снова закрыли движение через Ормузский пролив, объяснив это блокадой со стороны США.

Тегеран утром в субботу снова ввел ограничения в ответ на заявление США, что действия Ирана не приведут к отмене их блокады. Об этом сообщает AP.

Объединенное военное командование Ирана сообщило, что "контроль над Ормузским проливом вернулся к прежнему состоянию ... под строгое управление и контроль вооруженных сил". Там предупредили, что и в дальнейшем будут блокировать движение через пролив до тех пор, пока будет оставаться в силе американская блокада иранских портов.

"Заявление прозвучало утром после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что американская блокада "будет оставаться в полной силе", пока Тегеран не достигнет соглашения с США, в частности по своей ядерной программе", — пишут журналисты.

Сейчас администрация Белого Дома пока не прокомментировала факт повторной блокады Ормузского пролива. В Иерусалиме также пока не комментировали факт возвращения ограничений на передвижение.

Блокада Ормузского пролива — что известно

Вечером 17 апреля МИД Ирана сообщил о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Причиной к таким действиям стало принятие режима прекращения огня между Ливаном и Израилем сроком на 10 дней.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжат блокаду морских портов Ирана. Он добавил, что в общем, действие этих мер продлится до тех пор, пока не будет полностью реализовано будущее мирное соглашение между сторонами.

В ответ иранская сторона обвинила во лжи главу Белого дома. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф отметил, что Трамп по меньшей мере семь раз якобы озвучил ложь, которая ему никаким образом не поможет достичь успехов на поле боя или в переговорах между сторонами.