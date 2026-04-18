Не минуло й доби: Іран знову закрив Ормузьку протоку через блокаду США

Влада Ірану повідомила, що менш ніж за 24 години після відновлення судноплавства знову закрила рух через Ормузьку протоку, пояснивши це блокадою з боку США.

Тегеран зранку в суботу знову запровадив обмеження у відповідь на заяву США, що дії Ірана не призведуть до скасування їхньої блокади. Про це повідомляє AP.

Об’єднане військове командування Ірана повідомило, що "контроль над Ормузькою протокою повернувся до попереднього стану … під суворе управління та контроль збройних сил". Там попередили, що й надалі блокуватимуть рух через протоку доти, доки залишатиметься чинною американська блокада іранських портів.

"Заява пролунала вранці після того, як президент США Дональд Трамп сказав, що американська блокада "залишатиметься в повній силі", поки Тегеран не досягне угоди зі США, зокрема щодо своєї ядерної програми", — пишуть журналісти.

Наразі адміністрація Білого Дому поки не прокоментувала факт повторної блокади Ормузької протоки. В Єрусалимі також поки не коментували факт повернення обмежень на пересування.

Блокада Ормузької протоки — що відомо

Ввечері 17 квітня МЗС Ірану повідомив про поновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Причиною до таких дій стало ухвалення режиму припинення вогню між Ліваном та Ізраїлем терміном на 10 днів.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що США продовжать блокаду морських портів Ірану. Він додав, що Загалом, дія цих заходів триватиме доти, доки не буде повністю реалізована майбутня мирна угода між сторонами.

У відповідь іранська сторона звинуватила в брехні очільника Білого дому. Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф відзначив, що Трамп щонайменше сім разів нібито озвучив брехню, яка йому ніяким чином не допоможе досягнути успіхів на полі бою чи у переговорах між сторонами.