Большие деньги: почему британцы так и не задержали ни одного танкера "теневого флота" РФ, — The Times

Королевский флот Великобритании не задержал ни одного российского танкера, подпадающего под санкции, поскольку в правительственных кругах обеспокоены, что расходы на швартовку и содержание этих судов могут обойтись в десятки миллионов фунтов.

Несмотря на обещания премьер-министра Кира Стармера по преследованию этих танкеров, в британском правительстве вспыхнул спор о том, где такие суда надо содержать и какой департамент за это будет платить. Об этом пишет издание The Times.

Еще одной проблемой, которой боятся в Британии, стало то, что задержание танкеров может дать российским наемникам возможность просить убежища в Великобритании.

Издание подсчитало, что российский "теневой флот" насчитывает около 700 судов и перевозит примерно 40% российского нефтяного экспорта. Несмотря на такие значимые цифры, британские ВМС до сих пор не возглавили ни одной операции по захвату таких танкеров. До сих пор Британия только оказывала поддержку союзникам в подобных вопросах. До этого Великобритания также ввела санкции против 544 судов "теневого флота" РФ.

Стоит заметить, что недавно издание The Telegraph называло другую причину, по которой флот Британии не задерживает российские танкеры. Отмечалось, что британское правительство опасается, что подобные действия могут быть "нарушением международного права".

Напомним, 11 апреля издание Politico сообщило, что десятки танкеров "теневого флота" РФ застряли в Финском заливе из-за атак Украины.

10 апреля агентство Reuters информировало, что Эстония отказалась задерживать танкеры "теневого флота" России, поскольку Таллинн считает это рискованным.