Великі гроші: чому британці так і не затримали жодного танкера "тіньового флоту" РФ, — The Times

Королівський флот Великобританії не затримав жодного російського танкера, що підпадає під санкції, оскільки в урядових колах занепокоєні, що витрати на швартування та утримання цих суден можуть обійтися у десятки мільйонів фунтів.

Попри обіцянки прем'єр-міністра Кіра Стармера щодо переслідування цих танкерів, у британському уряді спалахнула суперечка про те, де такі судна треба утримувати і який департамент за це платитиме. Про це пише видання The Times.

Ще однією проблемою, якої бояться у Британії, стало те, що затримання танкерів може дати російським найманцям можливість просити притулку у Великій Британії.

Видання підрахувало, що російський "тіньовий флот" налічує близько 700 суден і перевозить приблизно 40% російського нафтового експорту. Попри такі значущі цифри, британські ВМС досі не очолили жодної операції із захоплення таких танкерів. Досі Британія лише надавала підтримку союзникам у подібних питаннях. До цього Британія також ввела санкції проти 544 суден "тіньового флоту" РФ.

Відео дня

Варто зауважити, що нещодавно видання The Telegraph називало іншу причину, через яку флот Британії не затримує російські танкери. Зазначалося, що британський уряд побоюється, що подібні дії можуть бути "порушенням міжнародного права".

Нагадаємо, 11 квітня видання Politico повідомило, що десятки танкерів "тіньового флоту" РФ застрягли у Фінській затоці через атаки України.

10 квітня агентство Reuters інформувало, що Естонія відмовилася затримувати танкери "тіньового флоту" Росії, оскільки Таллінн вважає це ризикованим.