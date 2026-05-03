Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Мир

Швеция задержала теневое судно РФ, которое курсировало под фальшивым флагом (фото)

Судно Jin Hui
Судно Jin Hui задержали в территориальных водах Швеции | Фото: из открытых источников

Береговая охрана Швеции задержала судно Jin Hui. Оно подозревается в причастности к российскому "теневому" флоту.

В воскресенье днем, 3 мая, береговая охрана задержала танкер под названием Jin Hui, которое, вероятно, ходит под фальшивым флагом. Об этом сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

Jin Hui, как отметил чиновник, внесен в санкционные списки ЕС, Великобритании и Украины.

По его словам, относительно судна возникают также вопросы и по его технической пригодности для перевозки грузов и отсутствия страхования.

Важно
Их там десятки: теневые танкеры России застряли в Финском заливе из-за атак Украины
Их там десятки: теневые танкеры России застряли в Финском заливе из-за атак Украины

Задержание произошло в территориальных водах Швеции в 13 часов по киевскому времени, когда судно направлялось в Балтийское море.

арест судно
Правоохранители поднимаются на судно
Фото: из открытых источников

Судно поставили на якорь в порту города Треллеборга, пока продолжается расследование. При этом береговая охрана также отмечает, что пункт назначения подозрительного судна, которое не соответствует требованиям по мореходности, непонятен.

Відео дня
Цзинь Хуэй
Береговая охрана направляется к судну Jin Hui
Фото: из открытых источников

Отметим, согласно данным сервиса Marine Traffic, нефтяной танкер JIN HUI ходит под флагом Сирии и направлялся из турецкой Алиаги в Лиепаю в Латвии.

Напомним, Эстония решила не задерживать российские нефтяные танкеры в Балтийском море, поскольку это может спровоцировать военную эскалацию со стороны России.

Также Фокус писал, что Королевский флот Великобритании не задержал ни одного российского танкера, подпадающего под санкции. В правительственных кругах выразили обеспокоенность, что расходы на швартовку и содержание арестованных судов могут обойтись в десятки миллионов фунтов для налогоплательщиков.