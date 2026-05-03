Швеция задержала теневое судно РФ, которое курсировало под фальшивым флагом (фото)
Береговая охрана Швеции задержала судно Jin Hui. Оно подозревается в причастности к российскому "теневому" флоту.
В воскресенье днем, 3 мая, береговая охрана задержала танкер под названием Jin Hui, которое, вероятно, ходит под фальшивым флагом. Об этом сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.
Jin Hui, как отметил чиновник, внесен в санкционные списки ЕС, Великобритании и Украины.
По его словам, относительно судна возникают также вопросы и по его технической пригодности для перевозки грузов и отсутствия страхования.Важно
Задержание произошло в территориальных водах Швеции в 13 часов по киевскому времени, когда судно направлялось в Балтийское море.
Судно поставили на якорь в порту города Треллеборга, пока продолжается расследование. При этом береговая охрана также отмечает, что пункт назначения подозрительного судна, которое не соответствует требованиям по мореходности, непонятен.
Отметим, согласно данным сервиса Marine Traffic, нефтяной танкер JIN HUI ходит под флагом Сирии и направлялся из турецкой Алиаги в Лиепаю в Латвии.
Напомним, Эстония решила не задерживать российские нефтяные танкеры в Балтийском море, поскольку это может спровоцировать военную эскалацию со стороны России.
Также Фокус писал, что Королевский флот Великобритании не задержал ни одного российского танкера, подпадающего под санкции. В правительственных кругах выразили обеспокоенность, что расходы на швартовку и содержание арестованных судов могут обойтись в десятки миллионов фунтов для налогоплательщиков.