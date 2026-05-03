Швеция задержала теневое судно РФ, которое курсировало под фальшивым флагом (фото)

Береговая охрана Швеции задержала судно Jin Hui. Оно подозревается в причастности к российскому "теневому" флоту.

В воскресенье днем, 3 мая, береговая охрана задержала танкер под названием Jin Hui, которое, вероятно, ходит под фальшивым флагом. Об этом сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

Jin Hui, как отметил чиновник, внесен в санкционные списки ЕС, Великобритании и Украины.

По его словам, относительно судна возникают также вопросы и по его технической пригодности для перевозки грузов и отсутствия страхования.

Задержание произошло в территориальных водах Швеции в 13 часов по киевскому времени, когда судно направлялось в Балтийское море.

Правоохранители поднимаются на судно Фото: из открытых источников

Судно поставили на якорь в порту города Треллеборга, пока продолжается расследование. При этом береговая охрана также отмечает, что пункт назначения подозрительного судна, которое не соответствует требованиям по мореходности, непонятен.

Береговая охрана направляется к судну Jin Hui Фото: из открытых источников

Отметим, согласно данным сервиса Marine Traffic, нефтяной танкер JIN HUI ходит под флагом Сирии и направлялся из турецкой Алиаги в Лиепаю в Латвии.

Напомним, Эстония решила не задерживать российские нефтяные танкеры в Балтийском море, поскольку это может спровоцировать военную эскалацию со стороны России.

Также Фокус писал, что Королевский флот Великобритании не задержал ни одного российского танкера, подпадающего под санкции. В правительственных кругах выразили обеспокоенность, что расходы на швартовку и содержание арестованных судов могут обойтись в десятки миллионов фунтов для налогоплательщиков.