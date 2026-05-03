Швеція затримала тіньове судно РФ, яке курсувало під фальшивим прапором (фото)

Берегова охорона Швеції затримала судно Jin Hui. Воно підозрюється у причетності до російського "тіньового" флоту.

У неділю вдень, 3 травня, берегова охорона затримала танкер під назвою Jin Hui, яке, ймовірно, ходить під фальшивим прапором. Про це повідомив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

Jin Hui, як зазначив посадовець, внесено до санкційних списків ЄС, Великої Британії та України.

За його словами, щодо судна виникають також питання й щодо його технічної придатності для перевезення вантажів та відсутності страхування.

Затримання відбулося у територіальних водах Швеції о 13 годині за київським часом, коли судно прямувало у Балтійське море.

Правоохоронці підіймаються на судно Фото: з відкритих джерел

Судно поставили на якір у порту міста Треллеборгу, поки триває розслідування. При цьому берегова охорона також наголошує, що пункт призначення підозрілого судна, яке не відповідає вимогам щодо морехідності, незрозумілий.

Берегова охорона прямує до судна Jin Hui Фото: з відкритих джерел

Зазначимо, згідно з даними сервісу Marine Traffic, нафтовий танкер JIN HUI ходить під прапором Сирії та прямував з турецької Аліаги до Лієпаї у Латвії.

Нагадаємо, Естонія вирішила не затримувати російські нафтові танкери в Балтійському морі, оскільки це може спровокувати військову ескалацію з боку Росії.

Також Фокус писав, що Королівський флот Великобританії не затримав жодного російського танкера, що підпадає під санкції. В урядових колах висловили занепокоєння, що витрати на швартування та утримання арештованих суден можуть обійтися у десятки мільйонів фунтів для платників податків.