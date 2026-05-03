Швеція затримала тіньове судно РФ, яке курсувало під фальшивим прапором (фото)
Берегова охорона Швеції затримала судно Jin Hui. Воно підозрюється у причетності до російського "тіньового" флоту.
У неділю вдень, 3 травня, берегова охорона затримала танкер під назвою Jin Hui, яке, ймовірно, ходить під фальшивим прапором. Про це повідомив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.
Jin Hui, як зазначив посадовець, внесено до санкційних списків ЄС, Великої Британії та України.
За його словами, щодо судна виникають також питання й щодо його технічної придатності для перевезення вантажів та відсутності страхування.Важливо
Затримання відбулося у територіальних водах Швеції о 13 годині за київським часом, коли судно прямувало у Балтійське море.
Судно поставили на якір у порту міста Треллеборгу, поки триває розслідування. При цьому берегова охорона також наголошує, що пункт призначення підозрілого судна, яке не відповідає вимогам щодо морехідності, незрозумілий.
Зазначимо, згідно з даними сервісу Marine Traffic, нафтовий танкер JIN HUI ходить під прапором Сирії та прямував з турецької Аліаги до Лієпаї у Латвії.
Нагадаємо, Естонія вирішила не затримувати російські нафтові танкери в Балтійському морі, оскільки це може спровокувати військову ескалацію з боку Росії.
Також Фокус писав, що Королівський флот Великобританії не затримав жодного російського танкера, що підпадає під санкції. В урядових колах висловили занепокоєння, що витрати на швартування та утримання арештованих суден можуть обійтися у десятки мільйонів фунтів для платників податків.