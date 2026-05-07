Двух экс-министров обороны в Китае приговорили к смертной казни: в чем их обвиняют

Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу, бывшие министры обороны Китая приговорены к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора по обвинениям во взяточничестве.

Вэй был признан виновным в получении взяток, а Ли — в получении и предложении взяток. Они также были пожизненно лишены политических прав, и все их личное имущество будет конфисковано, сообщает Xinhua.

Ли подозревали в получении "огромных сумм денег" в виде взяток, а также в подкупе других лиц, и расследование показало, что он "не выполнял свои политические обязанности" и "стремился к получению личных и чужих выгод",.

Расследование, начатое в отношении Вэя в 2023 году, показало, что он получил "огромные суммы денег и ценностей" в виде взяток и "помогал другим получать неправомерные выгоды в кадровых сделках". По информации журналистов, его действия были "чрезвычайно серьезными по своей природе, имели крайне пагубные последствия и причинили огромный вред".

Вэй занимал пост министра обороны с 2018 по 2023 год, и в марте 2023 года его сменил Ли, срок пребывания на посту которого был значительно короче.

Его уволили в октябре 2023 года, через два месяца после того, как внезапно исчез из общественной жизни, что вызвало предположения о его отставке.

И Вэй, и Ли также были бывшими членами Центральной военной комиссии и бывшими членами государственного совета.

Приговор военного суда Китая экс-министрам стал результатом масштабной борьбы с коррупцией, инициированной президентом Си Цзиньпином после прихода к власти в 2012 году. В последнее несколько лет чистки добрались и до Вооруженных сил. Так, в 2023 году проверки затронули элитные Ракетные войска, которые отвечают как за ядерное оружие, так и за обычные ракеты.

В начале этого года после расследований фактов коррупции в армии в отставку был отправлен высший генераа Народно-освободительной армии Чжан Юсь, который являлася членом Политбюро и долгое время считался союзником Си Цзиньпина. Его подозревают в передаче Соединенным Штатам секретной информации о программе создания китайского ядерного оружия.

В Китае смертный приговор с отсрочкой исполнения обычно заменяется пожизненным заключением, если осужденный не совершает преступлений в течение периода отсрочки.

После смягчения приговора Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу будут приговорены к пожизненному заключению без возможности дальнейшего смягчения или условно-досрочного освобождения.

Напомним, с 2023 года в КНР прокатилась волна коррупционных скандалов с участием руководства Народно-освободительной армии Китая. За это время под антикоррупционное расследование попало три министра обороны и ряд других военных чиновников высшего уровня.

