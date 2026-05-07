Двох ексміністрів оборони в Китаї засудили до смертної кари: у чому їх звинувачують

Вея Фенхе і Лі Шанфу, колишніх міністрів оборони Китаю засуджено до смертної кари з дворічним відтермінуванням виконання вироку за звинуваченнями у хабарництві.

Вей був визнаний винним в отриманні хабарів, а Лі — в отриманні та пропозиції хабарів. Їх також довічно позбавили політичних прав, і все їхнє особисте майно буде конфісковано, повідомляє Xinhua.

Лі підозрювали в отриманні "величезних сум грошей" у вигляді хабарів, а також у підкупі інших осіб, і розслідування засвідчило, що він "не виконував свої політичні обов'язки" та "прагнув до отримання особистих і чужих вигод".

Розслідування, розпочате щодо Вея 2023 року, засвідчило, що він отримав "величезні суми грошей і цінностей" у вигляді хабарів і "допомагав іншим отримувати неправомірні вигоди в кадрових угодах". За інформацією журналістів, його дії були "надзвичайно серйозними за своєю природою, мали вкрай згубні наслідки і заподіяли величезну шкоду".

Вей обіймав посаду міністра оборони з 2018 по 2023 рік, і в березні 2023 року його змінив Лі, термін перебування на посаді якого був значно коротшим. Його звільнили в жовтні 2023 року, за два місяці після того, як раптово зник із суспільного життя, що викликало припущення про його відставку.

І Вей, і Лі також були колишніми членами Центральної військової комісії та колишніми членами державної ради.

Вирок військового суду Китаю ексміністрам став результатом масштабної боротьби з корупцією, ініційованої президентом Сі Цзіньпіном після приходу до влади 2012 року. Останні кілька років чистки дісталися і до Збройних сил. Так, у 2023 році перевірки торкнулися елітних Ракетних військ, які відповідають як за ядерну зброю, так і за звичайні ракети.

На початку цього року після розслідувань фактів корупції в армії у відставку відправили вищого генерала Народно-визвольної армії Чжан Юся, який був членом Політбюро і довгий час вважався союзником Сі Цзіньпіна. Його підозрюють у передачі Сполученим Штатам секретної інформації про програму створення китайської ядерної зброї.

У Китаї смертний вирок з відтермінуванням виконання зазвичай замінюють довічним ув'язненням, якщо засуджений не скоює злочинів протягом періоду відтермінування.

Після пом'якшення вироку Вей Фенхе і Лі Шанфу будуть засуджені до довічного ув'язнення без можливості подальшого пом'якшення або умовно-дострокового звільнення.

Нагадаємо, з 2023 року в КНР прокотилася хвиля корупційних скандалів за участю керівництва Народно-визвольної армії Китаю. За цей час під антикорупційне розслідування потрапило три міністри оборони та низка інших військових чиновників вищого рівня.

