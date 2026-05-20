"Любит Китай": Песков похвастался, что его дочь заговорила на китайском раньше, чем на русском

Спикер российского президента Дмитрий Песков рассказал новые подробности воспитания младшей дочери от российской фигуристки Татьяны Навки.

Пресс-секретарь Путина признался, что его дочь Надежда заговорила на китайском языке раньше, чем на родном русском. Об этом он рассказал журналистам в Пекине, где он сейчас находится в составе делегации РФ, сообщает агенство ТАСС.

Песков также рассказал, что воспитанием ребенка с детства занималась няня — гражданка Китайской народной республики.

"Вы знаете, я ее не отдавал изучать китайский, она заговорила сначала на китайском, потом на русском, потому что у нас няня китаянка. У нас няня китаянка, она из деревни в 200 км от Пекина. Вот. И она с нами жила 4 года. И она заговорила на китайском", — рассказал Песков.

Также представитель Путина заявил, что девочка продолжает изучать китайский, потому что якобы любит Китай.

"Продолжает заниматься, но, правда, к сожалению, уже из-за школьной программы так не получается массированно, но мы делаем все возможное, чтобы поддерживать китайский язык. Она очень любит китайский язык и Китай", — подтвердил он.

Что известно о младшей дочери Пескова?

Песков о младшей дочери Фото: руские СМИ

Известно, что младшую дочь Дмитрия Пескова зовут Надежда, ей 11 лет. Девочка родилась 21 августа 2014 года. Ее мать известная российская фигуристка Татьяна Навка. Это пятый ребенок Пескова. Супруга Татьяна Навка хвастается в Instagram, что Надя с трех лет изучает китайский, занимается фигурным катанием, балетом и рисованием.

