"Любить Китай": Пєсков похвалився, що його донька заговорила китайською раніше, аніж російською

Речник російського президента Дмитро Пєсков розповів нові подробиці виховання молодшої доньки від російської фігуристки Тетяни Навки.

Прессекретар Путіна зізнався, що його донька Надія заговорила китайською мовою раніше, аніж рідною російською. Про це він розповів журналістам у Пекіні, де він наразі перебуває у складі делегації РФ, повідомляє агенство ТАСС.

Пєсков також розповів, що вихованням дитини змалечку займалася няня – громадянка Китайської народної республіки.

"Ви знаєте, я її не віддавав вивчати китайську, вона заговорила спочатку китайською, потім російською, тому що у нас няня китаянка. У нас няня китаянка, вона з села за 200 км від Пекіна. Ось. І вона із нами жила 4 роки. І вона заговорила китайською", — розповів Пєсков.

Відео дня

Також речник Путіна заявив, що дівчинка продовжує вивчати китайську, бо нібито любить Китай.

"Продовжує займатися, але, правда, на жаль, вже через шкільну програму так не виходить масовано, але ми робимо все можливе, щоб підтримувати китайську мову. Вона дуже любить китайську мову та Китай", — підтвердив він.

Що відомо про молодшу доньку Пєскова?

Пєсков про молодшу доньку Фото: російські ЗМІ

Відомо, що молодшу доньку Дмитра Пєскова звати Надія, їй 11 років. Дівчинка народилася 21 серпня 2014 року. Її матір відома російська фігуристка Тетяна Навка. Це п'ята дитина Пєскова. Дружина Тетяна Навка хвалиться в Instagram, що Надя з трьох років вивчає китайську, займається фігурним катанням, балетом і малюванням.

Нагадаємо, що росіяни з Сибіру просять Сі Цзіньпіна побудувати їм школу. Жителі російського Іркутська, що в Сибірі, у відеозверненні до президента РФ Володимира Путіна скаржаться на гостру нестачу місць у школах. Росіяни з мікрорайону Березовий просять, щоб Міністерство закордонних справ Росії звернутися до глави Китаю Сі Цзіньпіна, аби той побудував їм школу. Задля цього вони готові вивчити китайську мову.

Також сьогодні Путін перебуває з офіційним візитом у Китаї. Росія та Китай оприлюднили спільну заяву після переговорів російського диктатора Володимира Путіна та голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна. В ній згадали війну проти України та закликали до її врегулювання шляхом переговорів.