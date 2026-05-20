Акции маленькой компании из Индии взлетели в цене из-за видео Мелони и Моди: что произошло

В Индии акции компании Parle Industries выросли на 5% из-за того, что инвесторы спутали ее с гигантом Parle Products, который производит популярные ириски Melody.

Инцидент случился после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил коллеге из Италии Мелони упаковку ирисок Melody. Об этом сообщает Times of India.

Во время торгов на рынке акции маленькой компании Parle Industries подскочили до 5,25 рупии и достигли максимально разрешенного уровня за определенный период торгов.

Авторы публикации предполагают, что причиной такого скачка в цене на кции стала путаница между двумя компаниями, имеющими похожее название. Ведь компания Parle Products, которая не торгуется на бирже, попала в центр внимания после того, как премьер-министр Индии Моди подарил коробку их конфет под названием Melody премьеру Италии Джорджии Мелони.

Премьер Италии Мелони похвасталась в социальной сети Х подарком от Моди.

"Премьер Индии Моди привез мне подарок, замечательные конфеты Тоффи. Мелодия", — написала она и опубликовала видео.

Ролик быстро разошелся по соцсетям с хештегом Melodi — комбинация фамилий Modi и Meloni. После этого инвесторы начали скупать акции Parle Industries — несмотря на то, что компания вообще не связана с конфетами.

Моди подарил конфеты Джорджии Мелони

По данным Insider, Parle Industries — это маленькая ИТ-компания с рыночной стоимостью менее $3 млн, где работает всего девять человек. Компания занимается ERP-системами и программным обеспечением для бизнеса. С начала 2026 года ее акции обвалились более чем на 40 %, но после этого видео резко выросли и достигли рекорда в своем росте.

