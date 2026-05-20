Акції маленької компанії з Індії злетіли у ціні через відео Мелоні та Моді: що сталося

В Індії акції компанії Parle Industries зросли на 5% через те, що інвестори сплутали її з гігантом Parle Products, який виробляє популярні іриски Melody.

Інцидент трапився після того, як прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді подарував колезі з Італії Мелоні упаковку ірисок Melody. Про це повідомляє Times of India.

Під час торгів на ринку акції маленької компанії Parle Industries підскочили до 5,25 рупії та досягнули максимально дозволеного рівня за певний період торгів.

Автори публікації припускають, що причиною такого стрибка в ціні на кції стала плутанина між двома компаніями, що мають схожу назву. Адже компанія Parle Products, яка не торгується на біржі, потрапила у центр уваги після того, як прем’єр-міністр Індії Моді подарував коробку їх цукерок під назвою Melody прем’єрці Італії Джорджії Мелоні.

Прем'єр Італії Мелоні похвалилася у соціальній мережі Х подарунком від Моді.

"Прем'єр Індії Моді привіз мені подарунок, чудові цукерки Тоффі. Мелодія", — написала вона та опублікувала відео.

Ролик швидко розійшовся по соцмережах з хештегом Melodi – комбінація прізвищ Modi та Meloni. Після цього інвестори почали скуповувати акції Parle Industries — незважаючи на те, що компанія взагалі не пов'язана з цукерками.

За даними Insider, Parle Industries – це маленька ІТ-компанія з ринковою вартістю менш як $3 млн, де працює всього дев'ять людей. Компанія займається ERP-системами та програмним забезпеченням для бізнесу. З початку 2026 року її акції обвалилися більш ніж на 40 %, але після цього відео різко зросли й досягли рекорду у своєму зростанні.

