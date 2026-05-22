Раздают листовки возле вузов: в РФ студентов агитируют управлять БпЛА под видом "игры", — ЦПД

В российском Екатеринбурге возле одного из местных вузов начали распространять агитационные листовки, в которых студентам предлагают управлять дронами "Герань" якобы в формате "компьютерной игры" вместо прохождения срочной службы. В частности, так, российские структуры пытаются сформировать у молодежи ложное представление о войне как о чем-то "технологическом", дистанционном и безопасном.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram, за подобной "рекламой" стоит попытка втянуть студентов в сотрудничество со структурами, связанными с "Алабуга-Политех" — комплексом в Татарстане, где занимаются производством и подготовкой операторов ударных беспилотников типа Shahed/"Герань".

В Центре отмечают, что российская пропаганда все активнее использует тематику видеоигр и цифровых технологий, чтобы стереть у молодого поколения реальное понимание опасности войны. Вместо прямой военной агитации подросткам и студентам навязывают образ "современной работы" с дронами, которая якобы не имеет ничего общего с боевыми действиями.

В Екатеринбурге возле одного из местных вузов начали распространять агитационные листовки Фото: ЦПД

На самом деле, отмечают в ЦПД, речь идет о привлечении молодежи к работе на объектах, которые непосредственно обеспечивают российскую военную машину. Именно на базе "Алабуга-Политех" россияне производят ударные БпЛА и обучают операторов дронов, которые впоследствии используются для атак по территории Украины.

В Центре подчеркнули, что из-за участия в обеспечении вооруженной агрессии этот объект является законной военной целью. Поэтому утверждение о "безопасной службе" или "игровом формате" работы является лишь элементом манипуляции, призванной скрыть реальные риски и последствия участия в военных проектах РФ.

Также в ЦПД напомнили, что ранее уже фиксировали масштабную кампанию по привлечению подростков к производству дронов Shahed на базе "Алабуга-Политех". По оценкам Центра, кремль системно пытается интегрировать молодежь в военную сферу, рассматривая новое поколение как ресурс для продолжения затяжной войны против Украины.

Напомним, что жителя Бучи, которого подозревают в теракте в городе 23 марта, могли завербовать российские спецслужбы. Для этого они воспользовались компьютерной игрой, где познакомились с парнем.

Ранее Bloomberg писал, что Россия через Discord вербовала южноафриканских геймеров для службы в армии РФ. В частности, они обещают им гражданство и возможность обучения. После подписания контрактов один из завербованных мужчин погиб на фронте в Украине, а о его смерти семья узнала лишь через несколько месяцев.