Роздають листівки біля вишів: у РФ студентів агітують керувати БпЛА під виглядом "гри", — ЦПД

У російському Єкатеринбурзі біля одного з місцевих вишів почали поширювати агітаційні листівки, в яких студентам пропонують керувати дронами "Герань" нібито у форматі "комп’ютерної гри" замість проходження строкової служби. Зокрема, так, російські структури намагаються сформувати у молоді хибне уявлення про війну як про щось "технологічне", дистанційне та безпечне.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram, за подібною "рекламою" стоїть спроба втягнути студентів у співпрацю зі структурами, пов’язаними з "Алабуга-Політех" — комплексом у Татарстані, де займаються виробництвом та підготовкою операторів ударних безпілотників типу Shahed/"Герань".

У Центрі наголошують, що російська пропаганда дедалі активніше використовує тематику відеоігор та цифрових технологій, аби стерти у молодого покоління реальне розуміння небезпеки війни. Замість прямої військової агітації підліткам та студентам нав’язують образ "сучасної роботи" з дронами, яка нібито не має нічого спільного з бойовими діями.

Відео дня

У Єкатеринбурзі біля одного з місцевих вишів почали поширювати агітаційні листівки Фото: ЦПД

Насправді ж, зазначають у ЦПД, йдеться про залучення молоді до роботи на об’єктах, які безпосередньо забезпечують російську військову машину. Саме на базі "Алабуга-Політех" росіяни виробляють ударні БпЛА та навчають операторів дронів, які згодом використовуються для атак по території України.

У Центрі підкреслили, що через участь у забезпеченні збройної агресії цей об’єкт є законною військовою ціллю. Тому твердження про "безпечну службу" або "ігровий формат" роботи є лише елементом маніпуляції, покликаної приховати реальні ризики та наслідки участі у військових проєктах рф.

Також у ЦПД нагадали, що раніше вже фіксували масштабну кампанію із залучення підлітків до виробництва дронів Shahed на базі "Алабуга-Політех". За оцінками Центру, кремль системно намагається інтегрувати молодь у воєнну сферу, розглядаючи нове покоління як ресурс для продовження затяжної війни проти України.

Нагадаємо, що мешканця Бучі, якого підозрюють у теракті у місті 23 березня, могли завербувати російські спецслужби. Для цього вони скористалися комп'ютерною грою, де познайомилися з хлопцем.

Раніше Bloomberg писав, що Росія через Discord вербувала південноафриканських геймерів для служби в армії РФ. Зокрема, вони обіцяють їм громадянство та можливість навчання. Після підписання контрактів один із завербованих чоловіків загинув на фронті в Україні, а про його смерть родина дізналася лише через кілька місяців.