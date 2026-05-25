Съемки фильма "Чайка" о Валентине Терешковой, первой в мире женщине, совершившей одиночный полет в космос, стартовали в Москве.

Главную роль в картине, который позиционируют как историческую драму, играет Леонела Мантурова, дочь первого вице-премьера России Дениса Мантурова, одного из ближайших соратников кремлевского диктатора Владимира Путина, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Актрису на главную роль утверждала лично Терешкова, которая сейчас является депутатом Госдумы от партии "Единая Россия". Название "Чайка" — отсылка к позывному Терешковой во время полета.

Режиссером картины стал Антон Мегердичев, а премьера запланирована на 2027 год, к юбилею Терешковой. В марте следующего года ей исполнится 90 лет. Исполнительница главной роли родилась с Терешковой в один день, 6 марта, но с разницей в 58 лет.

"Мне очень приятно и волнительно играть такую великую женщину, как Валентина Терешкова. Девушка 26 лет из крестьянской семьи, у которой отец погиб еще на советско-финской войне, когда Валентине было два года, воспитанная вместе с братом и сестрой одной мамой, c 15 лет вынужденная работать на заводе и учиться в вечерней школе — таковы были ее, как сказали бы сейчас, стартовые позиции", — заявила Леонела

Как отмечает ресурс, в фильмографии Мантуровой пока только три работы: "1941. Крылья над Берлином" Константина Буслова (2022), "Злой город" того же режиссера, где она сыграла главную женскую роль (2025), а также картина "Левша" Владимира Беседина (2026) с Юрием Колокольниковым. Последняя стала самым убыточным фильмом прошлого года в России.

Мантурова училась в Швейцарии, а с 2011 года — в Московском государственном университете на социолога. О получении ею профессионального актерского образования информация отсутствует. В 2019 году она решила пойти в кино и начала заниматься с педагогами по актерскому мастерству, а через три года дебютировала на экране.

Валентина Терешкова — инициатор "обнуления сроков" для Путина

Терешкова в марте 2010 года предложила убрать ограничения по числу президентских сроков (либо полностью, либо не учитывать — "обнулить" — прежние сроки действующего президента).

Это дало бы право РФ Владимиру Путину снова избираться после того, как вступит в силу обновленная Конституция.

Терешкова является преданной сторонницей Путина и его политики

В апреле 2021 года глава Кремля подписал закон, который официально закрепил эти изменения.

В 2024 году Путин был избран на свой пятый президентский срок, который продлится до 2030 года. Благодаря "обнулению", в 2030 году он гипотетически имеет право выдвинуть свою кандидатуру еще на один срок — до 2036 года.

Терешкова является ярой сторонницей российского диктатора Путина и его политики. В 2014 году она голосовала за аннексию Крыма и за разрешение ввода российских войск на территорию Украины.

