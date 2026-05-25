Дочка російського топчиновника зіграє космонавтку Терешкову: хто її затвердив на роль

Зйомки фільму "Чайка" про Валентину Терешкову, першу у світі жінку, яка здійснила одиночний політ у космос, стартували в Москві.

Головну роль у картині, яку позиціонують як історичну драму, грає Леонела Мантурова, донька першого віцепрем'єра Росії Дениса Мантурова, одного з найближчих соратників кремлівського диктатора Володимира Путіна, повідомляє Telegram-канал "Осторожно, новости".

Актрису на головну роль затверджувала особисто Терешкова, яка зараз є депутатом Держдуми від партії "Единая Россия". Назва "Чайка" — відсилання до позивного Терешкової під час польоту.

Режисером картини став Антон Мегердичев, а прем'єра запланована на 2027 рік, до ювілею Терешкової. У березні наступного року їй виповниться 90 років. Виконавиця головної ролі народилася з Терешковою в один день, 6 березня, але з різницею в 58 років.

"Мені дуже приємно і хвилююче грати таку велику жінку, як Валентина Терешкова. Дівчина 26 років із селянської сім'ї, у якої батько загинув ще на радянсько-фінській війні, коли Валентині було два роки, вихована разом із братом і сестрою однією мамою, з 15 років змушена працювати на заводі й навчатися у вечірній школі — такими були її, як сказали б зараз, стартові позиції", — заявила Леонела.

Як зазначає ресурс, у фільмографії Мантурової поки що тільки три роботи: "1941. Крила над Берліном" Костянтина Буслова (2022), "Зле місто" того самого режисера, де вона зіграла головну жіночу роль (2025), а також картина "Лівша" Володимира Бєсєдіна (2026) з Юрієм Колокольниковим. Остання стала найзбитковішим фільмом минулого року в Росії.

Мантурова навчалася у Швейцарії, а з 2011 року — у Московському державному університеті на соціолога. Про здобуття нею професійної акторської освіти інформація відсутня. У 2019 році вона вирішила піти в кіно і почала займатися з педагогами з акторської майстерності, а через три роки дебютувала на екрані.

Валентина Терешкова — ініціатор "обнулення термінів" для Путіна

Терешкова в березні 2010 року запропонувала прибрати обмеження за кількістю президентських термінів (або повністю, або не враховувати — "обнулити" — колишні терміни чинного президента).

Це дало б право РФ Володимиру Путіну знову обиратися після того, як набуде чинності оновлена Конституція.

Терешкова є відданою прихильницею Путіна та його політики

У квітні 2021 року глава Кремля підписав закон, який офіційно закріпив ці зміни.

У 2024 році Путін був обраний на свій п'ятий президентський термін, який триватиме до 2030 року. Завдяки "обнуленню", у 2030 році він гіпотетично має право висунути свою кандидатуру ще на один термін — до 2036 року.

Терешкова є затятою прихильницею російського диктатора Путіна і його політики. У 2014 році вона голосувала за анексію Криму і за дозвіл введення російських військ на територію України.

