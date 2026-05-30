"Никто не может объяснить": обращение российского чиновника разожгло новые слухи вокруг двойников Путина

Теории заговора вокруг российского диктатора Владимира Путина разгорелись с новой силой, когда один из его подопечных, вице-премьер российского правительства Дмитрий Патрушев, в обращении к нему высказал неожиданное имя.

Обороты набрала в частности теория о том, что Путин давно умер, а заменяют его сейчас двойники. Об этом пишет издание The New York Post.

Поводом для новых разговоров вокруг двойников российского диктатора стал эпизод, когда на днях Патрушев к нему сказал: "Пал Лаич, большое спасибо. Я подготовил презентацию".

Клип обнародовал сам Кремль, однако в официальной стенограмме ошибочное имя было заменено на официальное имя Путина — Владимир Владимирович, отметила газета Times.

Этим моментом были озадачены не только в мире, но и в России. Прокремлевское издание "Коммерсант", похоже, было обескуражено, и пыталось объяснить ситуацию тем, что Патрушев "перенервничал" перед встречей с диктатором.

"Похоже, никто не может объяснить, что это было. Возможно, он слишком нервничал. Возможно, он хотел что-то сказать, но вовремя остановился", — писала газета.

Именно эта загадочная деталь их встречи заставила многих исследователей и обычных людей предположить, что чиновник мог случайно проговориться об использовании Путиным двойников. Это непроверенная информация, которая преследует главу Кремля уже годами, пишет издание.

Путина уже годами преследует информация о его двойниках

Сколько двойников есть у Путина?

Теоретики предполагают, что российский диктатор имеет по меньшей мере трех двойников. Они заменяют его периодически на различных мероприятиях. При этом исследователи указывают на такие детали, как форма ушей и рост, которые менялись с годами правления политика.

Украинская разведка ранее подтверждала эту информацию. Еще в 2022 году в то время глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказывал, что существует по меньшей мере три человека, похожих на Путина, которые периодически появляются на публике вместо него.

Отдельная группа людей даже верит в то, что Путин давно умер. Зато сейчас тайные заговорщики в российском правительстве якобы используют двойников, чтобы скрыть этот факт.

Однако сам Путин в 2020 году признал, что ему предлагали воспользоваться программой двойников, от которой он отказался. И даже оппозиционные медиа после исследований подтвердили, что практически на всех изображениях есть один и тот же Путин.

